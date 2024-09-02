- Отличный актер, известный своими ролями в "Скорости" и "Матрице", а также своими музыкальными талантами и литературными занятиями, отмечает свой 60-й день рождения.

Кеану Ривз, известный по блокбастерам "Джон Уик" и "Матрица", считается одним из ведущих актеров боевиков Голливуда. Однако он мало похож на мускулистых актеров вроде Силвестра Сталлоне или Арнольда Шварценеггера. Известный своим размышляющим и серьезным видом, Ривз сегодня празднует свой 60-й день рождения.

В роли наемного убийцы Джона Уика Ривз демонстрирует на экране целый арсенал ударов, выстрелов и восточных боевых искусств, но его невозмутимое выражение лица выдает его отвращение к насилию. Ривз мастерски передает глубинные переживания персонажа всего несколькими мимическими движениями.

Перед своим 60-летием Ривз представил себя поклонникам как писателя. Актер, также ставший известным как создатель комикс-серии "BRZRKR" об вечном воине с 2021 года, опубликовал свой дебютный роман "Книга другого мира" в начале августа.

Роман, соавтором которого выступил британский писатель-фантаст Чайна Миéville, разворачивается в вселенной "BRZRKR", где 80-тысячелетний воин устал от бессмертия.

В недавнем интервью "Нью-Йорк Таймс" Ривз поделился, что находит самопознание через творчество. "Возможно, у меня есть проблемы с папой и мамой. И возможно, я размышляю о смерти", - размышлял он в интервью о выходе книги. Ему нравится размышлять о происхождении человека и исследовать темы, связанные с технологиями или силой любви.

Рок и Бродвейская сцена

Ривз не поддается классификации. Как участник американской рок-группы Dogstar - на басу, актер и музыкант получил положительные отзывы на фестивале Rock im Park в Нюрнберге в июне. В осени 2025 года звезда планирует дебютировать на Бродвее в главной роли в классическом "В ожидании Годо" в Нью-Йорке.

Пьеса ирландского драматурга Сэмюэла Беккета считается вершиной абсурдистского театра. Два безымянных персонажа, Владимир и Эстрагон, терпеливо ждут некого персонажа, в то время как ведут разговоры о жизни. Ривз сыграет Эстрагона, а его коллега Алекс Уинтер - Владимира.

Турбулентное детство

Эклектичный характер звезды также может быть следствием его бурного детства. Родившийся в Бейруте у английской дизайнера моды матери и отца китайско-гавайского происхождения, имя Кеану означает "прохладный ветер" на гавайском. Семья переехала в Австралию, затем в Нью-Йорк. Он провел свое подростковое время в Торонто, Канада. Ему было три года, когда его родители расстались, и он потерял связь с отцом.

В 2019 году Ривз рассказал "Гардиан", что это, должно быть, было травматично. Еще подростком он знал, что хочет быть актером, и оглядывался на свою юность. Он бросил школу до окончания, выступал в театре и переехал в Лос-Анджелес.

Даже в своих ранних появлениях на экране в 80-х годах Ривз продемонстрировал свою универсальность. После независимого фильма "Ривер Эдж" он появился в историческом фильме "Опасные связи" и комедиях "Билл и Тэд: Великолепное приключение" и "Семейка Аддамс".

Голливуд заметил растущий талант. В критически признанном фильме "Мое личное дело" (1991) он сыграл гомосексуального проститутка под руководством Гуса Ван Сента вместе с Ривером Фениксом. Режиссер Кэтрин Бигелоуcast его в его первую роль в боевике в "Пункт назначения - опасные волны" как подпольный агент, проникающий в мир серфинга. В 1993 году Кеннет Бранаг cast его в роли Дона Жуана в шекспировской адаптации "Много шума из ничего".

Три десятилетия назад был прорыв к славе актера боевиков: в экшн-фильме "Скорость" Джана де Бонта Ривз сыграл полицейского на городском автобусе, который должен был поддерживать постоянную высокую скорость из-за бомбы на борту, а Сандра Баллок сидела за рулем.

В 2006 году он также появился с Баллок в романтической комедии "Дом у озера". Академик, выигравший премию "Оскар", актриса рассказала об Ривзе в портрете "Эсквайра" в 2021 году. Она высоко ценила его как человека, но его сдержанная натура сначала вызывала у нее беспокойство. "Он слушатель", - смеясь, сказала она журналу, "и это сводит с ума людей".

Примерно через год после выхода "Скорости" Баллок мимоходом упомянула на встрече, что никогда не пробовала шампанское и трюфели. Несколько дней спустя Ривз неожиданно подъехал к ее дому на мотоцикле, принеся эти самые деликатесы вместе с цветами.

Ривз редко говорит о своей личной жизни и никогда не был женат. В 1999 году его беременная подруга, актриса Дженнифер Сайм, родила мертворожденного ребенка. Два года спустя она погибла в ДТП. С 2019 года Ривза видели с американской художницей Александрой Грант.

Ни одна роль не принесла ему столько славы, как Нео из четырехсерийной "Матрицы" (1999-2021). В этом научно-фантастическом триллере он играет задумчивого хакера и мастера боевых искусств, который должен использовать свои сверхчеловеческие способности, чтобы освободить человечество от механического рабства.

Для "Матрицы 4" он 19 раз спрыгнул с небоскреба во время съемок, конечно, с оборудованием безопасности. "Это было потрясающе!" - сказал актер в 2021 году на шоу Стивена Колберта "Позднее шоу". Прыжок рука об руку с со-звездой Кэри-Энн Мосс с 46-го этажа, несомненно, был самым безумным опытом на съемочной площадке "Матрицы: Воскрешение".

В интервью с немецким агентством новостей в 2019 году Ривз размышлял о своей любви к боевикам. "В детстве я обожал фильмы про кунг-фу, воспринимая их как супергероев из комиксов. 'Вау, они могут летать, у них суперспособности к прыжкам, они невероятно сильны, они могут творить чудеса'. Почему нас так привлекает бой? Я не знаю. Может, это глубоко укорененный инстинкт."

В эмоциональном интервью "Нью-Йорк Таймс" Ривз поделился своими чувствами, сказав: "Я обретаю саморазвитие через творческие занятия. Возможно, у меня есть проблемы с папой и мамой. И я размышляю о смерти." Позже он поделился своей любовью, сказав: "Мне нравится размышлять о происхождении человека и исследовать темы, связанные с технологией или силой любви."

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