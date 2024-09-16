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Отличительная словенская фигура Ниммерсата стремится к спектральной дуге

 and  Max Becker
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Победа в Монреале: выдающийся словенский велогонщик Погацац
Победа в Монреале: выдающийся словенский велогонщик Погацац

Отличительная словенская фигура Ниммерсата стремится к спектральной дуге

Победоносный чемпион Тура Погаčar вновь пронесся по Монреалю. Словенский велогонщик готовится к эпическому противостоянию на чемпионате мира с Эвенпёэлем. Ради своей мечты он отказался от Вуэльты и Олимпийских игр. Но даже его жестокий бельгийский соперник имеет свою стратегию.

Погаčar наслаждается хорошо продуманным планом. Итак, как лучший велогонщик мира, он триумфально встал на подиум победителя в Монреале, сияя от удовольствия своими фирменными "Поги" движениями: Все знали о предстоящем вызову, но никто не мог помешать его прогрессу. И тот, кто мог бы помешать его успеху, Погаčar планирует встретиться с ним на чемпионате мира.

"Монреаль еще больше укрепил мою уверенность. Я полностью взволнован гонкой в Цюрихе", - сказал 25-летний Погаčar вскоре после своего 23-километрового соло-езда. И как Погаčar, вся велосипедная община сияла в предвкушении этого беспрецедентного противостояния 29 сентября в Швейцарии: Tadej Pogačar, чемпион Тура и Джиро, против Evenepoel, который сделал историю на Олимпиаде в Париже, выиграв два золотых медали.

"Я готов к этому", - заявил Погаčar, и он продемонстрировал свою решимость своими двойными победами в Мировом туре в Канаде, где он вернулся после восьминедельного перерыва в гонках. В Квебеке в пятницу он не воспользовался своей атакой, что редкость для него. Но в Монреале в воскресенье он уничтожил конкурентов.

Защищающий чемпион Эвенпёэль стремится завоевать все на чемпионате мира

Погаčar завоевал 22 победы в гонках в 2024 году, обойдя второго места Тима Мёрлиера на восемь гонок и удвоив результат Джонатана Милана - двух спринтеров, которые обычно выигрывают больше гонок под меньшим давлением. Могло бы быть больше побед, если бы Погаčar не сдерживал себя - редкое решение для него. После своей невероятной победы на Туре мотивированный словенец мог бы сделать паузу, упустив уникальную возможность: он мог бы стать первым гонщиком, выигравшим Тур и олимпийскую дорожную гонку в один год. Но Погаčar отказался от приглашения в Париж - в основном из-за усталости, но также как знак протеста против невыбора его подруги Уршки Зигарт.

И он также пропустил Вуэльту - тройной триумф на Туре, Джиро и Вуэльте в одном году был бы по силам "Поги". Но Погаčar расставляет приоритеты: в отличие от Эвенпёэля, он еще не завоевал титул чемпиона мира в шоссейной гонке, и он мечтает надеть радужную майку.

"В 2023 году я финишировал третьим на трассе, которая мне не подходила. На этот раз я верю, что у меня будет лучший шанс", - сказал Погаčar, который вскоре вернется в Европу из Канады, чтобы усовершенствовать свои навыки. Он пропустит чемпионат мира по часовой гонке в воскресенье, в отличие от Эвенпёэля, действующего чемпиона. Бельгиец решительно настроен выиграть tanto road race как и time trial titles на чемпионате мира. "Поги" и Ремко играют в опасную игру в шахматы.

ПаSSION Погачара к чемпионату мира очевидна, как он упомянул: "Я настроен встретиться с Эвенпёэлем на чемпионате мира". Любители спорта по всему миру с нетерпением ждут предстоящего противостояния в велоспорте, которое называют "беспрецедентным шоуdown 29 сентября в Швейцарии". Этот ожидаемый спортивный evento обещает быть захватывающим зрелищем для тех, кто следит за спортом.

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