Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФутбол

Открывает свою скрытую формулу удовлетворения: Гюнтер Нетцер

Со временем появилась совершенно необыкновеннаяExcel

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
Мистер Нетцер и его дочь Алана в компании в 2013 году.
Мистер Нетцер и его дочь Алана в компании в 2013 году.

Открывает свою скрытую формулу удовлетворения: Гюнтер Нетцер

Возраст 80 лет – прекрасный возраст для легенды футбола, родившейся в Германии, чтобы отметить свой особый день. Известный своими профессиональными навыками, руководящими ролями, предпринимательскими проектами и телевизионной экспертизой, Гюнтер Нетцер делится некоторыми подробностями своей личной жизни в беседе с журналом "Киккер".

На восемьдесят лет жизни Нетцер находит планирование в этом возрасте абсурдным. "Эй, как я могу что-то планировать в 80 лет? Это было бы черт знает что," - смеется он. Его философия в жизни всегда заключалась в том, чтобы создавать удовлетворение, что делает его вполне довольным человеком. Он подчеркивает важность семьи, и его жизнь можно назвать идеальной.

Бывший чемпион мира и Европы, мастер середины поля для "Боруссии Мёнхенгладбах" и "Реала Мадрид", выросший из низов, не верит в большие вечеринки. "У меня будет 25 человек - друзья, которые повлияли на мою жизнь. Я никогда не забывал их доброту и возвращал ее," - говорит Нетцер.

История колена, но другие части здоровы

Ушедший на пенсию профессионал, менеджер, предприниматель и телевизионный эксперт нашел свое счастье в личной жизни много лет назад. Публичные появления Нетцера редки. "У меня есть мечтательная семья, жена, которая осталась со мной на 46 лет и поддерживает меня, настоящая мечта. А потом пришла лучшая вещь в моей жизни, когда мне было 42 года, эта маленькая дочь, наибольшая радость моей жизни. Они значительнее для меня, чем все трофеи, награды и слава."

Гюнтер Нетцер смотрит на свою жизнь с чувством скромности и благодарности. "Я не могу поверить, что жизнь бросила мне. Я смог завершить несколько карьер, но все еще удивлен, как слепая судьба привела меня сюда. Иногда я думал: "Боже мой, я чувствую, что меня ведут."

Твердая внешность Нетцера не мешает ему признать износ возраста. "Колено не то, что было, и спина каждый день приносит новые вызовы," - признает он. Тем не менее, "В мой 80-й день рождения я не жду сочувствия, а праздник - сначала за то, что я продержался так долго, а потом за то, что смог сохранить форму, за которую я благодарен."

Несмотря на износ тела, особенно колена, Нетцер все еще страстно относится к футболу. "[Даже в 80 лет] я все еще люблю смотреть футбольные матчи," - признается он, раскрывая свою вечную любовь к спорту.

Несмотря на свою блистательную карьеру в футболе, Нетцер находит свою наибольшую радость в семье. "Футбол замечателен, но моя семья - мое истинное сокровище," - заявляет он, подчеркивая важность своих близких над своими профессиональными достижениями.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Напряженность грозит обостриться вновь между двумя соперничающими командами, испытывающими взаимную...
Спорт

"Синси" провоцирует своего соперника: "Они знают о нашем презрении к ним"

"Синси" провоцирует своего соперника: "Они знают о нашем презрении к ним" KC vs. Cincy: Два Эпических Соперничества AFC в Недавней Памяти. Возбуждение Джа'Марра Чейза Подогревает "Цинци" На Сборы. Этот вопрос викторины может проверить стойкость даже самых преданных фанатов NFL. И он, скорее

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Несмотря на все противодействия, Бременский конфликт в Майнце одержал победу.
Спорт

Несмотря на все противодействия, Бременский конфликт в Майнце одержал победу.

Несмотря на все противодействия, Бременский конфликт в Майнце одержал победу. В Майнце "Вердер" преодолел несколько трудностей, но все же одержал победу. Ранняя травма форварда Нджинмаха, ошибка голкипера Цеттера и удаление капитана Фридела из-за фола не помешали опытным игрокам из Бремена взять верх. Дебютант принес городу на Весле три

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Джонас Рутш отдалился с отдельной группой, отклонившись примерно за 50 километров до финиша.
Спорт

На чемпионате мира немецкие велогонщики проявляют непреклонную решимость побеждать

На чемпионате мира немецкие велогонщики проявляют непреклонную решимость побеждать На последний день европейских шоссейных велогонок немецкие профессионалы провалились. Несмотря на достойную борьбу, команда немецкой велосиaduras (BDR) не смогла выиграть в финале. Выделялись райдеры Nils Politt и Jonas Rutsch. Немцы отлично выступили в категориях юниоров и до 23 лет. Politt пролетел

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

В сентябре 2024 года в результате неудавшейся поездки на катере с мигрантами у побережья Амблитеуз,...
Главные темы

По меньшей мере 8 человек погибли, пытаясь пересечь Ла-Манш.

В результате неудачной попытки пересечь пролив Ла-Манш из Северной Франции погибло восемь человек, согласно сообщению французских морских властей в воскресенье.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно