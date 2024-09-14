Открывает свою скрытую формулу удовлетворения: Гюнтер Нетцер

Возраст 80 лет – прекрасный возраст для легенды футбола, родившейся в Германии, чтобы отметить свой особый день. Известный своими профессиональными навыками, руководящими ролями, предпринимательскими проектами и телевизионной экспертизой, Гюнтер Нетцер делится некоторыми подробностями своей личной жизни в беседе с журналом "Киккер".

На восемьдесят лет жизни Нетцер находит планирование в этом возрасте абсурдным. "Эй, как я могу что-то планировать в 80 лет? Это было бы черт знает что," - смеется он. Его философия в жизни всегда заключалась в том, чтобы создавать удовлетворение, что делает его вполне довольным человеком. Он подчеркивает важность семьи, и его жизнь можно назвать идеальной.

Бывший чемпион мира и Европы, мастер середины поля для "Боруссии Мёнхенгладбах" и "Реала Мадрид", выросший из низов, не верит в большие вечеринки. "У меня будет 25 человек - друзья, которые повлияли на мою жизнь. Я никогда не забывал их доброту и возвращал ее," - говорит Нетцер.

История колена, но другие части здоровы

Ушедший на пенсию профессионал, менеджер, предприниматель и телевизионный эксперт нашел свое счастье в личной жизни много лет назад. Публичные появления Нетцера редки. "У меня есть мечтательная семья, жена, которая осталась со мной на 46 лет и поддерживает меня, настоящая мечта. А потом пришла лучшая вещь в моей жизни, когда мне было 42 года, эта маленькая дочь, наибольшая радость моей жизни. Они значительнее для меня, чем все трофеи, награды и слава."

Гюнтер Нетцер смотрит на свою жизнь с чувством скромности и благодарности. "Я не могу поверить, что жизнь бросила мне. Я смог завершить несколько карьер, но все еще удивлен, как слепая судьба привела меня сюда. Иногда я думал: "Боже мой, я чувствую, что меня ведут."

Твердая внешность Нетцера не мешает ему признать износ возраста. "Колено не то, что было, и спина каждый день приносит новые вызовы," - признает он. Тем не менее, "В мой 80-й день рождения я не жду сочувствия, а праздник - сначала за то, что я продержался так долго, а потом за то, что смог сохранить форму, за которую я благодарен."

Несмотря на износ тела, особенно колена, Нетцер все еще страстно относится к футболу. "[Даже в 80 лет] я все еще люблю смотреть футбольные матчи," - признается он, раскрывая свою вечную любовь к спорту.

Несмотря на свою блистательную карьеру в футболе, Нетцер находит свою наибольшую радость в семье. "Футбол замечателен, но моя семья - мое истинное сокровище," - заявляет он, подчеркивая важность своих близких над своими профессиональными достижениями.

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