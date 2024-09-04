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ОбществоНовости"Жук жука 2" режиссёра Тима Бертона

Открывает свой блестящий знаменитый символ на Аллее славы.

Тим Бёртон, известный кинорежиссер, получил звезду на Аллее славы в Голливуде. На церемонии выступила актриса Винона Райдер.

 and  Yaroslav Smith
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Маichael Китон, Винона Райдер и Тим Бертон (справа налево) присутствовали на открытии звезды...
Маichael Китон, Винона Райдер и Тим Бертон (справа налево) присутствовали на открытии звезды Бертона на Аллее славы в Голливуде.

- Открывает свой блестящий знаменитый символ на Аллее славы.

Человек, стоящий во главе готических хоррор-рассказов, готовится представить свою новую работу "Битлджюс Битлджюс" в немецких кинотеатрах 12 сентября. Легендарный режиссер Тим Бёртон (66) недавно получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде. Церемония состоялась 3 сентября в Лос-Анджелесе, и на ней присутствовали актеры, ставшие знаменитыми благодаря фильмам Бёртона - Майкл Китон (72) и Вайнона Райдер (52).

Вайнона Райдер хвалит Тима Бёртона

"Он понимает боль неудачников, странных и необычных", - заметила актриса "Очень странных дел" Райдер о directors, известном своими вечными жемчужинами, такими как "Эдвард Руки-ножницы", "Бэтмен" или сериал Netflix "Волшебный мир". Бёртон оказал значительное влияние на раннюю актёрскую карьеру Райдер.

Регулярный соратник Бёртона Майкл Китон, прославившийся в 1980-х благодаря хоррор-комедии "Битлджюс" и позже ставшей мировой звездой в роли "Бэтмена", также отозвался о Бёртоне. "Многие люди разбогатели на супергеройских фильмах, но благодаря его решению и уникальному видению того, что эти фильмы могут стать, он изменил жанр. Он перевернул всё", - сказал он о супергеройском жанре, который Бёртон, как никто другой, продемонстрировал в "Бэтмене" и его сиквеле "Бэтмен возвращается" в конце 80-х.

Помимо Китона и Райдер, на открытии звезды Бёртона на бульваре Голливуд присутствовали актер "Бэтмен возвращается" Дэнни ДеВито (79) и итальянская кинозвезда, партнер Бёртона Моника Беллуччи (59).

В предстоящем фильме "Битлджюс 2" Тим Бёртон продолжит свой путь в жанре готических хоррор. Вайнона Райдер, которая хвалила Бёртона за его понимание необычного, с нетерпением ждет, как он оживит оригинального персонажа "Битлджюса".

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