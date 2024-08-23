Открывая эхо прошлого, связанное с фразой "наступать на других", популяризированной Джиджи.

Девятый день в дикой местности - пик испытаний. Лагерники на пределе сил. Голод и усталость правят повседневной жизнью. Неудачи продолжаются, ужин оборачивается неудачей, и Гигги раскрывает стратегию Торстена Легата. Это только начало новых трудностей?

"Я почти никогда не плачу, но я счастлив, что выбрался," - замечает Винфрид Глатцедер, известный как "Кадровый якорь". Это последняя капля счастья в этот хаотичный день. Весь лагерь подавлен. Кажется, все на пределе. Ночи беспокойны, еды не хватает, и правило не спать днем неумолимо.

"Эй, Джорджина, ты спишь!" Но возможно ли это доказать? Может быть, 34-летняя Джулия просто не выдерживает безумие и медитирует? В сущности, все кажутся безжизненными зомби. Голод правит лагерными часами. В попытке облегчить свое положение они едят раздавленные бобы, жареные в небольшие лепешки. Но слова Эрика верны: "Голод заставляет нас это делать".

Сара и Джулия пытаются разрешить свой спор, произошедший накануне. Сравнение Джулией предыдущего лидера с офицером СТАСИ не было воспринято хорошо, хотя она пыталась защититься, сказав, что это просто выражение. Несмотря на дружеские намерения, они не находят общего языка. Сара обещает Джулии, что не будет предавать ее и снова настраивать против нее.

Возможно, урчащий желудок заставляет людей сосредотачиваться на чужих оскорблениях, игнорируя свою вежливость.

Раскрывая души и портя еду

Разговоры о жизни, возрасте или прошлых отношениях не приносят лагерю никакого утешения. Лень и несостоятельность преобладают. Те, кто ждут вкусной еды, чтобы принести радость, ошибаются. К сожалению, Джулия испортила цесарку, добавив в соус кусочки лимона. Она также уронила капусту в песок, оставив лагерных жителей стонать: "Отвратительно! Полный провал! Непригодно для употребления!"

Во время совместного ночного дежурства с Сарой Дэнни выражает свое недовольство своей требовательной работой и своим трагическим прошлым. Раньше она жила в бедности и токсичных отношениях, в результате чего ее детей взяли под опеку из-за ее депрессии. Рыдания Дэнни под проливным дождем трогают до слез.

Утро не приносит надежды и полно тревог о том, чтобы выглядеть "отдохнувшим". Гигги, новый лидер, борется со своими новыми обязанностями. Разве лидер не должен весь день валяться в гамаке и отдавать приказы? Но Гигги рассуждает: "Я просто слишком хорош, чтобы работать. Вот почему я стал звездой реалити-шоу". Поэтому он клянется участвовать только в "dating-шоу" в будущем и избегать сложных проектов, подобных лагерю джунглей.

Даже новый "Большой босс" находит свою нишу, но его антенны все еще работают идеально. Он обращает внимание на Торстена и пристально изучает его последние комментарии. Наконец, мачо-активность Торстена заразила лагерных жителей, заставив зрителей ликовать. "Брат, брат," - говорит Торстен всем, "Ты в моем сердце, блеф-блеф!" Гигги сообщает Саре: "Он говорит это всем! Он также хвастается: "У меня был вилла и Феррари в 20 лет". Гигги думает: "Если у тебя есть деньги, держи их при себе!"

Показное поведение Легата вызывает у Гигги сомнения. Легат никогда не устанет рассказывать о своих "победах в битвах", о которых "другие могут только мечтать". Но он также говорит: "Я буду топтать тела, чтобы достичь своих целей. Я разрушу все вокруг меня".

Саре и Елене тоже пришлось столкнуться со своей долей разрушений - их надежды на роскошный ужин. Бывшая модель Хайди Клум и "альфа-женщина" получили нулевую оценку в "SpieleParaFies". Это было ожидаемо. Их кормили рыбьими внутренностями и помоями, пока они отвечали на трудные вопросы. И эти изнурительные игровые требования! Никто, абсолютно никто в этом мире не может назвать "четыре африканские страны". Отсюда и только вверх!

В разгар своих испытаний лагерные жители начинают делиться своими самыми сокровенными секретами. Во время поздней ночной беседы Джорджина делится своей болью об испытаниях, раскрывая, что когда-то жила в бедности и у нее забрали детей из-за депрессии.

Чтобы немного разрядить обстановку, Гигги шутливо предлагает, что он должен участвовать только в dating-шоу в будущем и избегать сложных проектов, подобных лагерю джунглей, что вызывает краткий момент смеха в эфире RTL.

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