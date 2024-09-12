Открытые останки затонувшего в 1856 году парохода

160 лет назад пассажирский корабль столкнулся с другим судном в Атлантическом океане, в результате чего он быстро затонул. Трагедия унесла жизни 114 человек, вызвав международный резонанс. Недавние находки американских дайверов обнаружили фрагменты этого несчастного судна.

Недавно дайверы из Atlantic Wreck Salvage обнаружили фрагменты "Лионна", 19-го века пассажирского парохода, затонувшего почти 170 лет назад в Северной Атлантике. Открытие было сделано в августе, как объявила Дженнифер Селлитти, примерно в 320 км от побережья Массачусетса. Место крушения раскрыло ужасную судьбу 114 пассажиров, которые утонули. Дайверы нашли только частичные останки корабля.

Северная Атлантика может быть жестоким местом для кораблекрушений из-за сильных течений и сменяющегося песка, отметила Селлитти. Однако большой паровой котел опознал обломки как останки "Лионна". "Лионн" был технически продвинутым пароходом, построенным в 1855 году и введенным в эксплуатацию французской компанией Compagnie Franco-Américaine в 1856 году. Он широко использовался для перевозки пассажиров, грузов и корреспонденции через Атлантику.

2 ноября 1856 года "Лионн" возвращался в Ле Havre из Нью-Йорка с 132 пассажирами на борту, когда он столкнулся с американским парусным судном "Адриатика". Капитан Джонатан Дюрам позже рассказал "Нью-Йорк Таймс", что "Лионн" неожиданно изменил курс, что привело к неизбежному столкновению.

Оба судна продолжили свои рейсы, будучи серьезно поврежденными. Капитан Дюрам успешно довел "Адриатику" до порта Глостер, Массачусетс, но "Лионн" затонул несколько дней спустя после столкновения. Только несколько пассажиров были спасены, в то время как большинство погибли, что привело к общему количеству жертв 114. Гибель "Лионна" вызвала всемирный гнев и поставила под сомнение морские правила. Несмотря на заявления Дюрама, он был задержан и в конечном итоге осужден во Франции. Жюль Верн даже упомянул это событие в своем романе "20,000 лье под водой".

После столкновения попытки спасти тонущий "Лионн" оказались безуспешными. Несмотря на трагедию, судоходные компании продолжали navigati

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