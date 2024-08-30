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Открытый чемпионат США

 and  Michael Bootcampf
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Открытый чемпионат США

Карлос Алькарас, испанский теннисный феномен, доминировал на кортах в этом году, выиграв Открытый чемпионат Франции и Уимблдон. Однако на Открытом чемпионате США его серия неожиданно прервалась. В неожиданном повороте событий он потерпел поражение во втором раунде от аутсайдера Ботіка ван де Зандшулпа.

После достойного рукопожатия и спортивного прощания с ван де Зандшулпом у сетки Алькарас ушел, видимо расстроенный, в недра стадиона «Артур Эш». После посредственной игры третий номер мира был шокирующе выбит, создав один из самых больших сенсаций в истории тенниса.

Против упорного голландца Алькарас потерпел поражение 6-1, 7-5, 6-4, лишив себя шанса завоевать третий подряд титул «Большого шлема». Молодая и успешная карьера Алькараса теперь столкнулась с одним из своих самых значительных разочарований.

До этого неожиданного поворота событий Алькарас был непобедим, выиграв Открытый чемпионат Франции и Уимблдон и находясь в отличной форме. Его последнее поражение во втором раунде турнира «Большого шлема» было более трех лет назад. Два года назад Алькарас завоевал свой первый титул «Большого шлема» в Нью-Йорке. Для ван де Зандшулпа, занимающего 74-е место в мире, эта победа была, несомненно, вершиной его карьеры.

Ван де Зандшулп в послематчевом интервью признался, что «немногословен. Это невероятный вечер, мой первый раз на «Артуре Эше». Я верил с первого розыгрыша, что у меня есть шанс. Если хочешь победить игрока такого уровня, нужно оставаться спокойным».

Несмотря на то, что он был фаворитом турнира наравне с Новаком Джоковичем и Яником Синнером, Алькарас не смог найти свою игру против ван де Зандшулпа. Голландец играл выше своего рейтинга, в то время как Алькарас боролся с ошибками, даже качая головой в недоумении. Решающий брейк во втором сете стал подарком Алькараса, благодаря двойной ошибке.

Алькарас редко удавалось переломить ход матча, особенно после потери двух первых сетов, что он и подтвердил после этого поражения. Ван де Зандшулп оставался стабильным на протяжении всей игры, даже когда Алькарас ненадолго вернул свою форму. После почти двух с половиной часов напряженной игры ван де Зандшулп закрепил невероятную победу, использовав свой первый матч-бол.

Несмотря на разочарование, Алькарас признал качество игры ван де Зандшулпа, сказав, что «он сыграл выдающийся матч и заслужил победу». Это поражение на теннисном корте означало конец попытки Алькараса выиграть три подряд титула «Большого шлема», подчеркивая непредсказуемость и волнение этого вида спорта.

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