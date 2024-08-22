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Открытие Веймарского фестиваля искусства "Подвигание памятника разновидности, находящейся под угрозой исчезновения"

Начало значительного художественного фестиваля современного творчества происходит в атмосфере выборов в Тюрингии, с участием граждан из стран, переживающих сложную политические обстоятельства.

 and  James Williams
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В ходе выборов в ландтаг Тюринги 1 сентября проходит Весенний фестиваль искусств Ваймара. В этом...
В ходе выборов в ландтаг Тюринги 1 сентября проходит Весенний фестиваль искусств Ваймара. В этом году özellikle политическая тональность, как подчеркивает художественный руководитель Рольф Х. Гемке.

- Открытие Веймарского фестиваля искусства "Подвигание памятника разновидности, находящейся под угрозой исчезновения"

В преддверии выборов в ландтаг Тюрингии в этом году фестиваль искусства в Веймаре стартовал в среду с насыщенной политической повесткой. Как заявил директор фестиваля Рольф Ц. Хемке, "Мы пытаемся опровергнуть крайне правые нарративы нашей программой, празднуя многообразие, которое мы видим под угрозой. Речь идет о здоровье нашего гражданского общества и о вопросах сохранения живой культурной памяти, феминизма и интеграции мигрантов и людей с инвалидностью".

Политическая позиция фестиваля также переплетается с ситуацией в странах, таких как Россия, Украина и Тайвань. В рамках выставки "Другая Россия" была представлена история прав человека от "Мемориала". Несмотря на запрет в России, "Мемориал" был удостоен Нобелевской премии мира в 2022 году. Ко-основательница "Мемориала" Ирина Шербакова стала патроном фестиваля в Веймаре в этом году. Также в традиционном открытии фестиваля принял участие Киевский симфонический оркестр.

В фокусе внимания фестиваля - Тайвань, куда был приглашен в качестве гостя Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan. Китаю принадлежит этот регион, и существует угроза военного вмешательства со стороны материка для аннексии Тайваня. На Тайване уже несколько десятилетий действует демократически избранное правительство.

Представители Тюрингии Шорш Камерун и Сандра Хульер поделятся своими взглядами на политическую ситуацию в ланде. Тема фестиваля "Что мы защищаем" продлится до 8 сентября. Выборы в ландтаг Тюрингии 1 сентября совпадают с периодом фестиваля, и опросы показывают, что крайне правая партия AfD может получить около 30% голосов.

В преддверии выборов состоится гала-концерт в формате звездного состава, который возглавит директор и певец "Золотые уши" Шорш Камерун. Цель - дать артистам возможность выразить свой протест против общественного разделения и эрозии эмпатии. В этом событии примет участие номинированная на "Оскар" в этом году тюрингская актриса Сандра Хульер.

Фестиваль искусства в Веймаре, проводимый под эгидой Немецкого национального театра Веймара, является крупнейшим современным художественным событием на востоке Германии. В этом году в программе более 140 событий из десяти различных дисциплин, в том числе 22 премьеры, и в прошлом году фестиваль посетило около 41 000 человек.

Поддержка Европейским Союзом правозащитных организаций, таких как "Мемориал" в России, является заметной частью политической повестки фестиваля. Несмотря на запрет в России, "Мемориал" был удостоен Нобелевской премии мира в 2022 году, что еще больше подчеркивает значение их работы.

Фестиваль искусства в Веймаре, будучи значительным современным художественным событием на востоке Германии, имеет сильное влияние и привлекает международное участие, в том числе Киевский симфонический оркестр из Украины и Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan.

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