Открытие важных фактов в Лиге чемпионов

Что происходит? Новый сезон самого престижного европейского турнира по гандболу, Лиги чемпионов, вот-вот начнется. Какие немецкие команды в этом участвуют? Кто фавориты? Какой формат? Где пройдут матчи? Давайте рассмотрим основные вопросы, связанные с «Королевским шоу» и нарядом Боба Ханнинга.

Что происходит? Под названием «самый влиятельный клубный турнир в европейском гандболе», Лига чемпионов собирает 16 команд, в том числе действующих чемпионов SC Magdeburg и занявших второе место Füchse Berlin, которые будут бороться за честь, титул и солидный денежный приз.

Какая сумма денег в игре? Победитель получит один миллион евро, что может заставить биться несколько гандбольных сердец. Каждая групповая игра принесет приз в 10 000 евро, плюс бонус в 5 000 евро за каждый очко, что составляет 15 000 евро за матч. Для плей-офф приз за игру увеличивается до 10 000 евро, плюс 7 500 евро за каждый очко в предварительных раундах или 10 000 евро за каждый очко в четвертьфиналах. Четыре команды, прошедшие в финал в Кёльне, могут получить серьезные деньги.

Какой формат? В отличие от футбола, «Королевское шоу» в гандболе придерживается той же структуры. Мы увидим, как 16 команд соревнуются в групповом этапе, разделенных на две группы по восемь. Две лучшие команды из каждой группы напрямую выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие третье, четвертое, пятое и шестое места в обеих группах, примут участие в плей-офф, подобно 1/16 финала. Остальные четвертьфинальные места будут определены в этих плей-офф матчах. Четыре победителя четвертьфиналов (после домашних и выездных матчей) пройдут в финал в Кёльне, где чемпион будет коронован 14 и 15 июня 2025 года на арене Lanxess.

Кто фавориты? FC Barcelona является действующим чемпионом. С записью о 12 титулов, из которых три были выиграны в последние четыре сезона, можно ожидать достойной игры в предстоящем сезоне. Однако датская команда Aalborg Handbold, возглавляемая бывшим тренером Flensburg Маиком Махула и с DHB плеймейкером Юри Кнором в следующем сезоне, является сильным претендентом на титул, несмотря на то, что они проиграли Барселоне всего на один гол в прошлом финале турнира.

И немецкие претенденты? Как всегда, они в списке фаворитов. Во главе списка стоит SCM, последняя немецкая команда, победившая в «Королевском шоу» в 2023 году, которая стремится вернуться в финал после вылета в полуфинал прошлого сезона (против Aalborg). Фюхсе также имеют шанс вернуться в Лигу чемпионов после 11-летнего перерыва. Ключ для Берлина, возглавляемого новым блестящим мировым игроком года по гандболу Матиасом Гидселем, заключается в том, как менее сильная команда справится с двойной задачей по сравнению с Магдебургом.

Фюхсе начнут свой путь в четверг (8:45 вечера) домашней игрой против лидирующей венгерской команды Веспрем, в то время как Магдебург откроет свой счет в тот же день (6:45 вечера) против венгерской команды Pick Szeged. В группе B команда, возглавляемая мастером-тренером Беннетом Вайгертом, также будет бороться с Барселоной, Аалборгом и Кельце. Фюхсе, вроде бы менее напряженной группе A, также встретятся с Пари Сен-Жермен и Висла Плок.

Боб Хanning действительно собирается надеть смокинг? Это все еще загадка. Громкий босс гандбола Берлинских Фюхсе пока молчит на эту тему, только обещая грандиозное событие для семьи Фюхсе, чего Фюхсе не видели в Лиге чемпионов в течение последних 11 лет.

Где можно посмотреть игры? Правом на трансляцию обладает потоковый провайдер DAZN, как и в прошлом сезоне. Все игры немецких команд будут доступны там в прямом эфире.

Какие другие захватывающие спортивные события происходят? Кроме Лиги чемпионов, проходят и другие престижные спортивные соревнования, такие как Лига чемпионов УЕФА по футболу и Евролига по баскетболу, которые обеспечивают болельщиков большим количеством высококлассного спортивного действия.

Какие другие преимущества получают команды, кроме призового фонда? Кроме существенных денежных вознаграждений, команды, участвующие в Лиге чемпионов, получают международную известность, что позволяет им искать и подписывать талантливых игроков со всего мира, тем самым повышая свою общую конкурентоспособность.

Читайте также: