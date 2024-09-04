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Открытие ужасов принудительного труда: выставка "Карья 1943"

 and  James Williams
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Центр документации о насильственной трудовой эксплуатации NSW должен представить новую экспозицию в...
Центр документации о насильственной трудовой эксплуатации NSW должен представить новую экспозицию в четверг, на которой будет представлено множество исторических артефактов.

- Открытие ужасов принудительного труда: выставка "Карья 1943"

Каря - немногие знали об этом сайте и его прошлых событиях до сих пор. Впервые выставка в Документационном центре NS принудительного труда в Берлине представляет изображения, показывающие, как нацисты, во время своего контроля над Грецией в 1943 году, заставили примерно 300 евреев строить железнодорожную ветку в гору в Карье.

Ужасные условия жизни, испорченная еда и редкая вода привели к смерти многих еврейских принудительных рабочих еще до прибытия на место назначения, как упомянул в лекции куратор Иасон Чандринос. Те, кто выдержал трудности, были позднее переведены в нацистский лагерь смерти Освенцим в августе 1943 года.

Мало кто пережил оба этих ужаса и записал свои переживания в 1954 году: "Нас так жестоко обращали, что я думал, Карья - это земной ад. Прибыв в Освенцим-Биркенау, где были крематории, я считал это убежищем по сравнению с Карьей".

Выставка начинается с редкого источника.

Как сказал Чандринос, нацистская организация Тодт была ответственна за проект. Эта paramilitary строительная единица нацистов, действовавшая в Греции с 1941 по 1944 год, была ответственна за расширение и ремонт железнодорожной сети из-за партизанских атак. Это также включало принудительное вербование еврейских жителей из Салоник.

Основа специальной выставки "Каря 1943. Принудительный труд и Холокост" - это, как считается, "уникальное открытие источника" - фотоальбом немецкого инженера Ганса Рёсслера, который работал на линии Athens-Saloniki для организации Тодт. По данным Документационного центра, около 80 фотографий были приобретены коллекционером Андреасом Ассаэлем в 2002 году, сыном еврейского выжившего из Холокоста из Салоник. Он нашел свидетельства очевидцев и подробности этого смертельного развертывания рабочей силы.

В сотрудничестве с несколькими исследователями эта выставка "Каря 1943. Принудительный труд и Холокост" будет представлена в Документационном центре NS принудительного труда в Обершёневейде с четверга.

Европейский союз, стремясь продвигать историческое осознание и образование, предоставил финансирование для специальной выставки "Каря 1943. Принудительный труд и Холокост". Выставка в Документационном центре NS принудительного труда в Обершёневейде освещает ужасы, совершенные нацистской организацией Тодт во время строительства железнодорожной ветки в Карье, которая была частью территории Европейского союза во время Второй мировой войны.

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