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"Открытие сокровенного: исследователи выясняют местонахождение MH370"

Загадочное исчезновение самолета Malaysia Airlines Flight 370 все еще остается неразгаданной загадкой по прошествии более десяти лет, при этом австралийский следователь утверждает, что обнаружил его обломки, находящиеся в бездонной пропасти Depth stretching 6,000 meters.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Члены семьи продолжают искать ясность.
Члены семьи продолжают искать ясность.

- "Открытие сокровенного: исследователи выясняют местонахождение MH370"

8 марта 2014 года самолет Malaysia Airlines MH370 пропал с экранов радаров во время полета из Куала-Лумпура в Пекин, на борту находилось 239 человек. Это событие стало началом одного из величайших авиационных тайн всех времен. Несмотря на многочисленные попытки ученых и экспертов в области авиации решить эту загадку, им так и не удалось этого сделать. Недавно австралийский исследователь заявил, что он разгадал тайну местонахождения самолета.

Винсент Линь из Университета Тасмании заявляет в своем исследовании, что он обнаружил местонахождение самолета - в океанической впадине глубиной 6000 метров. Он описал эту область как "идеальное укрытие" в недавнем посте в LinkedIn.

Эта впадина расположена в конце Разбитого хребта, океанического плато в юго-восточной части Индийского океана, примерно в 2000 километрах от западного побережья Австралии. Морская среда там "грубая и опасная", написал Линь. Это, вероятно, объясняет, почему обломки еще не найдены. Исследование Линья 2021 года недавно было принято и опубликовано уважаемым журналом "Журнал навигации" после процесса рецензирования.

Взгляд назад: Boeing 777 вылетел без происшествий из Международного аэропорта Куала-Лумпур рано утром 8 марта 2014 года. В 1:19 ночи капитан Захари Шах был последним, кто слышал из кабины пилотов. Вскоре после этого был деактивирован транспондер - устройство, которое передает данные на землю в службу управления воздушным движением.

Примерно через два часа после взлета самолет пропал с экранов радаров. В течение примерно семи часов спутник получал так называемые "пинговые" сигналы от MH370. Это было примерно то время, когда топливный бак должен был закончиться.

Позже обломки были обнаружены на побережьях Индийского океана. Тем не менее, основное тело самолета, пассажиры и бортовые самописцы все еще не найдены. Долгосрочный подводный поиск завершился безрезультатно.

Почему упал самолет? С тех пор возникло множество теорий, в том числе о захвате, самоубийстве пилота или преднамеренном или случайном военном обстреле. Конкретных доказательств так и не было.

Винсент Линь считает, что не было истощения топлива, как многие подозревали, а был преднамеренный водный приземление, приказанное капитаном. Он ссылается на повреждения крыла и системы закрылков, а также на закрылок, обнаруженный на побережье острова Ла-Реюньон, к востоку от африканского континента, как на доказательства.

Эти повреждения напоминали те, которые были после контролируемого водного приземления капитана Чесли "Салли" Салленбергера на реке Гудзон в Нью-Йорке в 2009 году, написал ученый. Все 155 пассажиров на борту выжили в том невероятном приземлении в то время.

То, действовал ли пилот из-за чрезвычайной ситуации или планировал направить самолет в море и исчезнуть, даже последние научные findings не смогли прояснить это. По словам Линья, пилот почти удалось совершить невероятное идеальное исчезновение самолета. "У него бы получилось, если бы MH370 не пролетел через волну своим правым крылом", - сказал он.

Для своего исследования Линь совместил долготу взлетно-посадочной полосы аэропорта Пенанг в Малайзии с траекторией полета, найденной на домашнем симуляторе пилота. Ранее это было отвергнуто как "нерелевантное" следственными органами ФБР. На пересечении двух линий, как утверждает Линь, находится впадина глубиной 6000 метров. В то время MH370 пропал с радаров недалеко от Пенанга.

Линь призвал власти приоритетно расследовать место, которое он указал. Он считает, что это может предоставить closure для семей жертв, которые уже так долго сталкиваются с многочисленными "смешанными теориями" и "дикими спекуляциями".

Другие исследователи критиковали findings Линья, считая, что его методология может быть не вполне надежной. Несмотря на споры, Индийский океан по-прежнему остается ключевой областью сосредоточения в продолжающемся поиске MH370.

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