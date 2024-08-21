Открытие преступников в подсолнечном мире: взгляд прокурора

Яна Рингвальд возглавляет центральное управление Германии по борьбе с киберпреступностью, базирующееся в Франкфурте. В подкасте "Так работает Германия" она рассказывает о своей карьере, захватывающих расследованиях в Даркнете и трудностях преследования цифровых преступлений.

Изначально Рингвальд изучала право и историю и попала в отдел киберпреступности. Ей пришлось разобраться в сложных технических процессах и тактиках расследований. "Я до сих пор удивляюсь, как мне удалось это сделать. Меня привлекли технологии Даркнета, но также криптовалюты и блокчейн", - вспоминает Рингвальд, рассказывая о своих участиях в знаковых делах, таких как Darknet-рынок "Уолл-стрит маркет".

"Уолл-стрит маркет" был вторым по величине Даркнет-рынком. Платформа насчитывала более миллиона пользователей и более 5000 продавцов, в основном торговавших наркотиками, украденными данными, поддельными документами и вредоносным ПО.

Зачастую компьютерные эксперты полиции оставляют сообщения на сайтах преступников - "безопасный баннер", где они обычно пытаются подшутить над целевой аудиторией. С другой стороны, следователи часто удивляются sophistication методов хакеров. "Код впечатляет. Но, конечно, мы все равно делаем свою работу", - говорит прокурор по киберпреступлениям.

Киберпреступность уже не абстрактное понятие для Рингвальд - она влияет на повседневную жизнь каждого. "Каждое кибернападение и цифровое преступление можно проследить до отдельных individuals - их сильные и слабые стороны, их уникальные истории", - говорит юрист. Ее задача - поймать этих преступников и раскрыть их деятельность.

Самая большая проблема - модернизировать систему правосудия, чтобы она соответствовала цифровой эпохе, даже мелкие преступления, такие как кража велосипеда, оставляют цифровые следы. Поэтому Рингвальд призывает к увеличению сотрудничества между компаниями, гражданами и полицией и прокуратурой. "Мы сознательно работаем над тем, чтобы снизить барьер для обращения к нам и предоставить необходимые данные - обычно это всего лишь базовая информация", - утверждает Рингвальд.

Яна Рингвальд была interviewed by Франке Хольцмайер и Андреас Лаукат. Полную беседу можно послушать в подкасте "Так работает Германия".

Экономика играет значительную роль в миссии Яны Рингвальд, так как она призывает к увеличению сотрудничества между компаниями для эффективной борьбы с киберпреступностью. В цифровую эпоху стало необходимо адаптировать систему правосудия, так как даже мелкие преступления, такие как кража велосипеда, оставляют цифровые следы, влияющие на экономику.

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