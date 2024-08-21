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Открытие преступников в подсолнечном мире: взгляд прокурора

 and  Viktoria Klein
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Дана Рейнгольд находится в своем рабочем месте, направив взгляд на экран, который демонстрирует
Дана Рейнгольд находится в своем рабочем месте, направив взгляд на экран, который демонстрирует

Открытие преступников в подсолнечном мире: взгляд прокурора

Яна Рингвальд возглавляет центральное управление Германии по борьбе с киберпреступностью, базирующееся в Франкфурте. В подкасте "Так работает Германия" она рассказывает о своей карьере, захватывающих расследованиях в Даркнете и трудностях преследования цифровых преступлений.

Изначально Рингвальд изучала право и историю и попала в отдел киберпреступности. Ей пришлось разобраться в сложных технических процессах и тактиках расследований. "Я до сих пор удивляюсь, как мне удалось это сделать. Меня привлекли технологии Даркнета, но также криптовалюты и блокчейн", - вспоминает Рингвальд, рассказывая о своих участиях в знаковых делах, таких как Darknet-рынок "Уолл-стрит маркет".

"Уолл-стрит маркет" был вторым по величине Даркнет-рынком. Платформа насчитывала более миллиона пользователей и более 5000 продавцов, в основном торговавших наркотиками, украденными данными, поддельными документами и вредоносным ПО.

Зачастую компьютерные эксперты полиции оставляют сообщения на сайтах преступников - "безопасный баннер", где они обычно пытаются подшутить над целевой аудиторией. С другой стороны, следователи часто удивляются sophistication методов хакеров. "Код впечатляет. Но, конечно, мы все равно делаем свою работу", - говорит прокурор по киберпреступлениям.

Киберпреступность уже не абстрактное понятие для Рингвальд - она влияет на повседневную жизнь каждого. "Каждое кибернападение и цифровое преступление можно проследить до отдельных individuals - их сильные и слабые стороны, их уникальные истории", - говорит юрист. Ее задача - поймать этих преступников и раскрыть их деятельность.

Самая большая проблема - модернизировать систему правосудия, чтобы она соответствовала цифровой эпохе, даже мелкие преступления, такие как кража велосипеда, оставляют цифровые следы. Поэтому Рингвальд призывает к увеличению сотрудничества между компаниями, гражданами и полицией и прокуратурой. "Мы сознательно работаем над тем, чтобы снизить барьер для обращения к нам и предоставить необходимые данные - обычно это всего лишь базовая информация", - утверждает Рингвальд.

Яна Рингвальд была interviewed by Франке Хольцмайер и Андреас Лаукат. Полную беседу можно послушать в подкасте "Так работает Германия".

Экономика играет значительную роль в миссии Яны Рингвальд, так как она призывает к увеличению сотрудничества между компаниями для эффективной борьбы с киберпреступностью. В цифровую эпоху стало необходимо адаптировать систему правосудия, так как даже мелкие преступления, такие как кража велосипеда, оставляют цифровые следы, влияющие на экономику.

Джейн Рингвальд является главным прокурором Центрального органа по борьбе с цифровыми правонарушениями.

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