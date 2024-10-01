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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Открытие открывает его как подлинное произведение Пикассо

Семья владела им в течение долгого времени

 and  Anthony Ross
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Пабло Пикассо, знаменитый испанский художник, создал изображения многочисленных объектов своего...
Пабло Пикассо, знаменитый испанский художник, создал изображения многочисленных объектов своего романтического интереса, в том числе французского фотографа Доры Maar.

Открытие открывает его как подлинное произведение Пикассо

Испанский художник Пабло Пикассо, проживший впечатляющие 90 с лишним лет и создавший более 14 000 произведений искусства, оказал долговременное влияние на мир. К сожалению, этот плодовитый художник скончался в 1973 году, но его произведения по-прежнему высоко ценятся и продаются миллионами на аукционах. Недавно появилось неизвестное произведение Пикассо, которое стало настоящей неожиданностью.

В 1962 году итальянский антиквар Луиджи Ло Россо сделал любопытное открытие в подвале на Капри. Несмотря на то, что он взял произведение искусства - искаженное женское лицо с ярко-красными губами - в Помпеи, он не стал его продавать. Вместо этого странная картина была помещена в скромную раму на стену гостиной его семьи, где она оставалась в течение многих лет.

В те же годы семья Ло Россо часто задумывалась о том, чтобы избавиться от картины, считая ее неприятной, как сказал Андреа Ло Россо, сын Луиджи, который поговорил с британской "Гардиан". "Моя мать часто говорила, что это уродливо", - вспоминает Андреа.

Подозрительная подпись

Именно Андреа, после многих лет размышлений, начал расследовать художника, стоящего за картиной. Просматривая энциклопедию по истории искусства, он узнал подпись Пикассо на краю картины. Андреа ранее указал на возможное сходство своему отцу, но Луиджи, не будучи хорошо знакомым с искусством или работами Пикассо, не придал этому большого значения.

Андреа неоднократно обращался в Фонд Пикассо в Малаге, Испания, надеясь, что они заинтересуются его гипотезой. Однако они проявили мало интереса к изучению его утверждений.

Тесты подтверждают подлинность произведения искусства

Семья обратилась за советом к эксперту по искусству Маурицио Серачини, который помог им пройти годы тестирования. Член научного комитета Фонда Аркадия Чиния Альтьери, эксперт по почерку, была привлечена для анализа подписи на картине.

Альтьери потратила месяцы на изучение подписи по сравнению с оригинальными работами Пикассо. Ее заключение? Подпись подлинная, без признаков подделки. В результате картина, считающаяся стоимостью шесть миллионов евро, напоминает "Buste de femme (Dora Maar)" Пикассо, что делает ее вероятным изображением знаменитой французской фотографа и художницы, чьи усилия вдохновляли Пикассо на протяжении их отношений.

Фонд должен определить подлинность портрета

По словам "Il Giorno", каталог Пикассо содержит картину, похожую на ту, что была найдена, под названием "Buste de femme Dora Maar". Лука Марканте, президент Фонда Аркадия, сомневается в уникальности портрета, предполагая, что могут существовать другие версии.

"Может быть, обе они оригинальные", - сказал он, отмечая, что это может быть просто два слегка отличных портрета одного и того же предмета, написанные в разное время Пикассо. Марканте представит свои доказательства Фонду Пикассо, который имеет окончательное право определять подлинность картины, в настоящее время хранящейся в банковском хранилище в Милане.

"Я с нетерпением жду их ответа", - говорит Андреа, заявляя, что они не планируют извлечь выгоду из этого открытия. "Мы всегда стремились раскрыть правду, и у нас нет амбиций монетизировать это открытие".

Открытие семьи Ло Россо потенциально написанной Пикассо картины произошло в то время, когда Европейский Союз активно продвигал и сохранял культурное наследие.

Если Фонд Пикассо подтвердит подлинность картины, это может существенно способствовать коллекции известных произведений искусства Европейского Союза, обогащая его культурный пейзаж.

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