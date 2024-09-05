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Открытие Дня памяти: более 300 памятных мест открыты для посетителей

Для общего посещения открыты колья: многочисленные замки, крепости и церкви в Гессе.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
В воскресенье более 300 мемориальных сайтов в Гессене открыты для посещения.
В воскресенье более 300 мемориальных сайтов в Гессене открыты для посещения.

- Открытие Дня памяти: более 300 памятных мест открыты для посетителей

Приглашение исследовать более 300 исторических мест в Гессене

Более 300 исторических мест в Гессене приглашают вас на веселый день в следующее воскресенье. Представитель Немецкого фонда по охране памятников (ДСД) объявил, что запланировано около 500 захватывающих событий по всему штату. В их числе популярные места, такие как замки, дворцы, церкви и другие сооружения, которые откроют свои двери для посетителей.

Взгляд в прошлое

Тема этого года - "Подлинные следы. Свидетели истории". Исторические места представлены как "подлинные свидетели", служащие подлинными источниками с оригинальными материалами, как объявил Немецкий фонд по охране памятников (ДСД). Их архитектурные стили, материалы или методы строительства дают представление о определенные эпохи. "Кроме того, эти исторические места могут символически служить 'знаками' региона, подобно достопримечательности, или для индивидуальных историй жизни", - добавили.

Немецкий фонд по охране памятников (ДСД) классифицирует памятники в Гессене в разные группы, такие как замки и крепости, жилые здания и поселения, священные здания или промышленность. Например, на дворе замка Эпштейн проходит осенний рынок, а в Старом ботаническом саду в Майнбурге проводится экскурсия, посвященная истории растений и науки. На бывшей территории завода по производству взрывчатых веществ в Хиршхагене, Гессен-Лихтенов, запланирована экскурсия, которая даст представление о крупнейшем заводе по производству взрывчатых веществ в эпоху нацизма. Во многих местах также будут представлены исторические здания и археологические памятники, такие как реконструированная римская башня в Идштайне.

День открытых памятников является немецкой версией Европейских дней наследия, инициированных Советом Европы. С 1993 года Немецкий фонд по охране памятников (ДСД) приглашает публику исследовать культурно значимые, но недоступные или частично доступные места во второе воскресенье сентября.

Во время запланированной экскурсии посетители смогут исследовать исторические Меadows, которые являются частью Старого ботанического сада в Майнбурге. День открытых памятников также включает в себя различные исторические здания и археологические памятники, такие как реконструированная римская башня в Идштайне, дающие представление о разных эпохах.

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