- Открытие дикой природы джунглей RTL: необработанное исследование

После входа Елены Мирас в лагерь RTL "Джунгли" участникам пришлось перестроиться. В четвертом эпизоде специального сериала "Битва легенд джунглей", показанном в воскресенье, звезда реальности снова взорвала ситуацию.

32-летняя Мирас предложила пересмотреть нелюбимое дежурство у костра, что привело к жаркой перепалке с лидером команды Ханкой Раквиц. Раквиц посоветовала Мирас "проявить скромность, присоединяясь к новой группе", на что Мирас ответила: "У меня нет босса здесь".

Также всплыли властные игры между другими участниками. Даниэла "Данни" Буннер и Гулия Зигель поспорили о кухонных обязанностях (Данни: "У тебя проблема или что?"). Большинство обитателей лагеря терпели спор, но ветеран Кадер Лотт вмешался, что очень разозлило Зигель. "Кадер, не трать свой экранного времени на меня", - огрызнулась она.

Между тем, на четвертый день "легенды" стали эмоциональными. Бывший футболист Торстен Легат признался потрясенным обитателям лагеря, что не пьет алкоголь с инцидента, когда он защищался и ранил человека. Мирас также поделилась с Джиджи Бирофио о своей депрессии, найдя утешение в своей дочери.

На этот раз Мирас выбрала свою подругу Джиджи для испытания в джунглях. В "Магазине тети Дилеммы" ему пришлось пересчитывать предметы, такие как тараканы, мучной червь и маленькие крокодилы. Вызов состоял не столько в живых насекомых, сколько в расшифровке списка покупок ("21 личинка? Что такое личинка?"). Его награда: девять звезд для лагеря.

Новый "Я знаменитость" - это специальное юбилейное издание, празднующее 20 лет шоу, впервые показанное в 2004 году. Это в основном воссоединение, в котором участвуют "легенды", которые появились в предыдущих сезонах.

В разгар напряженности в лагере Елена Мирас предложила посетить знаменитые церкви Кёльна, чтобы разнообразить рутину, что вызвало смешанные реакции. Во время их гипотетической городской поездки Данни Буннер и Гулия Зигель согласились отложить свои разногласия, на время забыв о споре на кухне.

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