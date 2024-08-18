Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиКельн

Открытие дикой природы джунглей RTL: необработанное исследование

В лагере легенд, работающем в режиме RTL, накалены эмоции. В атмосфере слез и горячих споров вокруг костра, команда ищет пути к гармонии.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

- Открытие дикой природы джунглей RTL: необработанное исследование

После входа Елены Мирас в лагерь RTL "Джунгли" участникам пришлось перестроиться. В четвертом эпизоде специального сериала "Битва легенд джунглей", показанном в воскресенье, звезда реальности снова взорвала ситуацию.

32-летняя Мирас предложила пересмотреть нелюбимое дежурство у костра, что привело к жаркой перепалке с лидером команды Ханкой Раквиц. Раквиц посоветовала Мирас "проявить скромность, присоединяясь к новой группе", на что Мирас ответила: "У меня нет босса здесь".

Также всплыли властные игры между другими участниками. Даниэла "Данни" Буннер и Гулия Зигель поспорили о кухонных обязанностях (Данни: "У тебя проблема или что?"). Большинство обитателей лагеря терпели спор, но ветеран Кадер Лотт вмешался, что очень разозлило Зигель. "Кадер, не трать свой экранного времени на меня", - огрызнулась она.

Между тем, на четвертый день "легенды" стали эмоциональными. Бывший футболист Торстен Легат признался потрясенным обитателям лагеря, что не пьет алкоголь с инцидента, когда он защищался и ранил человека. Мирас также поделилась с Джиджи Бирофио о своей депрессии, найдя утешение в своей дочери.

На этот раз Мирас выбрала свою подругу Джиджи для испытания в джунглях. В "Магазине тети Дилеммы" ему пришлось пересчитывать предметы, такие как тараканы, мучной червь и маленькие крокодилы. Вызов состоял не столько в живых насекомых, сколько в расшифровке списка покупок ("21 личинка? Что такое личинка?"). Его награда: девять звезд для лагеря.

Новый "Я знаменитость" - это специальное юбилейное издание, празднующее 20 лет шоу, впервые показанное в 2004 году. Это в основном воссоединение, в котором участвуют "легенды", которые появились в предыдущих сезонах.

В разгар напряженности в лагере Елена Мирас предложила посетить знаменитые церкви Кёльна, чтобы разнообразить рутину, что вызвало смешанные реакции. Во время их гипотетической городской поездки Данни Буннер и Гулия Зигель согласились отложить свои разногласия, на время забыв о споре на кухне.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Актрисы Керри Вашингтон и Минди Кейлинг в центре внимания в июне.
Общество

Актрисы Керри Вашингтон и Минди Калинг, наряду с другими известными людьми, были назначены ведущими Национального конгресса Демократической партии.

На этой неделе организаторы Национального демократического съезда объявили, что их ведущими станут Керри Вашингтон, Тони Голдвин, Мindi Калинг и Ана Navarro.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Поделиться страстью к высокоскоростным гоночным видам спорта: Ральф и Дэвид Шумахер, любящий отец и...
Общество

Ральф Шумахер и его потомство Дэвид ведут разговор с Корой.

Ральф Шумахер и его потомство Дэвид ведут разговор с Корой. Скандал вокруг Ральфа и Коры Schumacher по-прежнему не утих. Проблема преследует бывшего гонщика Формулы-1, даже на гоночной трассе. Здесь их сын Дэвид открыто говорит о разногласиях родителей и своей точке зрения. Ральф Schumacher провел победные выходные в спорте. Ушедший из

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Ведущей этого шоу была Каролин Кёбекус
Общество

В неожиданном смене ARD временно прекращает вечернее вещание, передавая бразды правления молодому поколению.

Неожиданное изменение программы в начале: После "Tagesschau" дети высказывают свои проблемы и заботы в воскресенье. Ведущей программы была известная молодая мать.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Вокзал Байрейта находится на грани электрификации (Картина из прошлого)
Федеральные земли Германии

Нынешнее положение автомагистрали Франкония-Саксония находится под пристальным вниманием.

На протяжении многих лет Северная Бавария жаждет ускоренной и более современной железнодорожной сети, соединяющей Нюрнберг и Саксонию. Какова текущая ситуация с электрификацией?

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Облегчение сложности строительства расширения в Баден-Вюртемберге продолжается.
Федеральные земли Германии

Упрощенные руководящие принципы для проектирования вертикальных конструкций

Чаще всего после ремонта хорошо структурированные наследие здания расширяются за счет добавления новых этажей и дальнейшем используются как жилая недвижимость. Предполагается, что получение разрешений на такие проекты ремонта станет более простым в ближайшем будущем.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Энн, качающаяся в классическом стиле Голливуда, цветubeльчатая дочка Элли (Лей Дринда)
Культура

Сжать зубы крепко - фильм ZDF вращается вокруг женщин

В телесериале 'Shooting Stars' ЗДФ предоставил платформу и время эфира для растущих режиссеров. Финал этого сезона сосредоточен на динамике мать-дочка и показывает мощную главную актрису.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Уменьшение количества облигаций, выданных в течение первых шести месяцев периода.
Федеральные земли Германии

Уменьшение количества облигаций, выданных в течение первых шести месяцев периода.

Много людей проигнорировали уплату штрафов за незначительные правонарушения в сфере дорожного движения. Некоторые также проигнорировали отбывание назначенного им наказания. Годовые цифры выданных ордеров на арест велики, и значительная часть из них остается нерешенной.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно