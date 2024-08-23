- Открыта возможность геотермальной добычи в юго-западной Саксонии

В погоне за устойчивыми источниками энергии есть обнадеживающие новости о возможности использования геотермальной энергии в Ленгенфельде, районе Фогтланд. Согласно данным Государственного управления по окружающей среде, сельскому хозяйству и геологии, предварительные исследования обширных сейсмических сканов указывают на зону ослабления на глубине 2-3 километров в гранитном массиве. Эта интересная область может быть полезна для глубоких геотермальных приложений, учитывая ее геологические характеристики.

Глубокая геотермальная энергия позволяет извлекать тепло из нескольких тысяч метров под поверхностью посредством бурения. Исследования, финансируемые Агентством окружающей среды, являются частью проекта, направленного на оценку геотермального потенциала гранитного массива, простирающегося под Шёнбрунном и Эйхigten. Помимо определения глубины гранитного массива, основное внимание уделялось изучению проницаемых трещинных систем, где может течь теплоноситель. Эти трещинные системы необходимы для использования геотермальной энергии в данном районе.

В настоящее время собранные данные проходят дальнейший анализ. К середине 2025 года исследователи надеются создать подробную модель подповерхности, которая могла бы способствовать исследовательскому бурению для геотермальной энергии примерно через два года. По словам Агентства окружающей среды, текущие findings представляют собой значительный шаг вперед на пути к потенциальному использованию глубоких геотермальных ресурсов в регионе.

Проект Агентства окружающей среды исследует геотермальный потенциал гранитного массива Ленгенфельда, что могло бы существенно снизить зависимость от традиционных источников энергии и положительно повлиять на окружающую среду. Если будет успешным, использование глубокой геотермальной энергии могло бы потенциально снизить выбросы парниковых газов, что было бы полезно для окружающей среды.

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