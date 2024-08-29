- "Открыта тайна": эксперты объявляют о обнаружении местоположения MH370

Десять лет назад самолет MH370 авиакомпании Malaysia Airlines пропал с радаров во время полета из Куала-Лумпура в Пекин, на борту находились 239 пассажиров. С тех пор ученые и энтузиасты авиации пытаются разгадать эту авиационную загадку. Недавно австралийский ученый Винсент Лайн из Университета Тасмании заявил, что ему удалось определить местонахождение обломков самолета.

Лайн объявил в посте в LinkedIn, что, по его мнению, обломки находятся в 6000-метровом провале, спрятанном в опасных морских условиях в конце хребта Брокен Ридж, океанического плато в юго-восточной части Индийского океана. Эта суровая и опасная среда, вероятно, является причиной того, что обломки еще не были найдены. Исследование Лайна 2021 года недавно было одобрено и опубликовано в высокоуважаемом журнале "Журнал навигации" после тщательного процесса рецензирования.

Но что же вызвало крушение самолета? Лайн убежден, что это не было вызвано исчерпанием топлива, как часто считается, а скорее намеренным приводнением, выполненным капитаном самолета Захари Шахом. Он основывает это мнение на повреждениях крыльев и системы закрылков, а также на закрылке, обнаруженном у берегов острова Ла-Рэunion, которое, по его словам, напоминает последствия контролируемого приводнения капитана Чесли "Салли" Салленбергера на реке Гудзон в Нью-Йорке в 2009 году, где все 155 пассажиров благополучно добрались до берега.

Планированное погружение или аварийная посадка?

Найденные Лайном данные поддерживают теорию, предложенную канадским экспертом по авиации и бывшим следователем Ларри Вэнсом, который также отметил странные повреждения на обнаруженных обломках и считал, что они являются результатом контролируемого приводнения. Точно ли капитан Шах намеренно пошел на дно или же это было вынужденное решение, остается неясным даже с учетом последних событий.

Для своего исследования Лайн соединил долготу взлетно-посадочной полосы аэропорта Пенанг с маршрутом полета, найденным на личном симуляторе пилота, который ранее был отвергнут следователями ФБР как "нерелевантный". Лайн утверждает, что в точке пересечения этих двух линий находится 6000-метровый провал. MH370 пропал с радаров недалеко от Пенанга в то время.

Лайн срочно призвал власти провести расследование обнаруженного им места, так как это может принести closure семьям пропавших пассажиров, которые были подвергнуты множеству "смешанных теорий" и "беспочвенных спекуляций".

Продолжающаяся загадка исчезновения MH370 побуждает ученых рассматривать различные теории, и последняя гипотеза Лайна предполагает, что самолет намеренно врезался в 6000-метровый провал в Индийском океане. Несмотря на суровые морские условия, обнаружение обломков могло бы потенциально принести closure семьям 239 пассажиров.

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