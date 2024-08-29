Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиТайна

"Открыта тайна": эксперты объявляют о обнаружении местоположения MH370

Загадка исчезновения рейса MH370 по-прежнему остается одним из самых значительных неразгаданных случаев в гражданской авиации. Австралийский исследователь якобы обнаружил обломки самолета погруженными в глубину подводной впадины.

 and  James Williams
Время чтения 2 минут
Ответы Оставшиеся без внимания для Преемников (Снимок Архива)
Ответы Оставшиеся без внимания для Преемников (Снимок Архива)

- "Открыта тайна": эксперты объявляют о обнаружении местоположения MH370

Десять лет назад самолет MH370 авиакомпании Malaysia Airlines пропал с радаров во время полета из Куала-Лумпура в Пекин, на борту находились 239 пассажиров. С тех пор ученые и энтузиасты авиации пытаются разгадать эту авиационную загадку. Недавно австралийский ученый Винсент Лайн из Университета Тасмании заявил, что ему удалось определить местонахождение обломков самолета.

Лайн объявил в посте в LinkedIn, что, по его мнению, обломки находятся в 6000-метровом провале, спрятанном в опасных морских условиях в конце хребта Брокен Ридж, океанического плато в юго-восточной части Индийского океана. Эта суровая и опасная среда, вероятно, является причиной того, что обломки еще не были найдены. Исследование Лайна 2021 года недавно было одобрено и опубликовано в высокоуважаемом журнале "Журнал навигации" после тщательного процесса рецензирования.

Но что же вызвало крушение самолета? Лайн убежден, что это не было вызвано исчерпанием топлива, как часто считается, а скорее намеренным приводнением, выполненным капитаном самолета Захари Шахом. Он основывает это мнение на повреждениях крыльев и системы закрылков, а также на закрылке, обнаруженном у берегов острова Ла-Рэunion, которое, по его словам, напоминает последствия контролируемого приводнения капитана Чесли "Салли" Салленбергера на реке Гудзон в Нью-Йорке в 2009 году, где все 155 пассажиров благополучно добрались до берега.

Планированное погружение или аварийная посадка?

Найденные Лайном данные поддерживают теорию, предложенную канадским экспертом по авиации и бывшим следователем Ларри Вэнсом, который также отметил странные повреждения на обнаруженных обломках и считал, что они являются результатом контролируемого приводнения. Точно ли капитан Шах намеренно пошел на дно или же это было вынужденное решение, остается неясным даже с учетом последних событий.

Для своего исследования Лайн соединил долготу взлетно-посадочной полосы аэропорта Пенанг с маршрутом полета, найденным на личном симуляторе пилота, который ранее был отвергнут следователями ФБР как "нерелевантный". Лайн утверждает, что в точке пересечения этих двух линий находится 6000-метровый провал. MH370 пропал с радаров недалеко от Пенанга в то время.

Лайн срочно призвал власти провести расследование обнаруженного им места, так как это может принести closure семьям пропавших пассажиров, которые были подвергнуты множеству "смешанных теорий" и "беспочвенных спекуляций".

Продолжающаяся загадка исчезновения MH370 побуждает ученых рассматривать различные теории, и последняя гипотеза Лайна предполагает, что самолет намеренно врезался в 6000-метровый провал в Индийском океане. Несмотря на суровые морские условия, обнаружение обломков могло бы потенциально принести closure семьям 239 пассажиров.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Школа Воздуха представляет собой уникальное учебное заведение.
Панорама

Дистанционное образование в аутбаке Австралии: стратегия экологического обучения для сельских студентов

В удаленных австралийских районах, ближайшее учебное заведение может находиться за сотни километров. Эти отдаленные регионы rely on School of the Air для получения образования. Как обучение происходит через такие обширные территории?

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
На основе данных Всемирной организации здравоохранения, использование презервативов среди немецких...
Панорама

У подростков заметно снижается использование презервативов.

Молодые люди по всей Европе, в том числе в Германии, кажется, все больше отказываются от безопасных сексуальных практик, в частности использования презерватива. Это может привести к серьезным последствиям для здоровья.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Японские власти выдают предупреждения жителям, подчеркивая угрозы, связанные с мощным тайфуном.
Панорама

В Японии произошел сильный тайфун, в результате которого много пострадавших.

Япония исторически сосуществовала с сильными природными элементами, такими как землетрясения и тайфуны. В настоящее время очень мощный тайфун podleл на сушу. Власти объявили тревогу для безопасности населения.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Программное обеспечение Google Imagen 3 ненадолго остановилось из-за поразительной способности...
Панорама

Искусственный интеллект Google вновь создает сходство людей после нелепого инцидента.

В феврале программное обеспечение искусственного интеллекта Google придерживалось Руководящих принципов разнообразия и создавало визуальные элементы, такие какalmaznije

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Партнер Lufthansa Discover отменяет рейсы из-за забастовки рабочих
Экономика

Персонал авиакомпании продлевает промышленную акцию против грузоперевозчиков

На третий день трудового противостояния в команде дочерней компании Lufthansa Discover ассоциация пилотов изменяет свою тактику. Теперь другой авиаперевозчик в рамках компании рискует быть затронутым.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.
Политика

Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.

После инцидента в Солlingen руководитель ХДС Мерц выдвинул список требований и начал переговоры с Канцлером Шольцем. Руководитель СДПГ Клингебёль разделяет его точку зрения на потенциальные решения. astfel, "Зеленые" и ФРГ также выразили свои предложения.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.
Главные темы

На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.

В ходе второй giornata боевой операции на Западном берегу израильская армия объявила о гибели пяти палестинских боевиков. В результате перестрелки войска якобы захватили пятерых подозреваемых, спрятавшихся в мечети, сообщила армия в четверг. Операция началась утром в городской зоне Тулкарема.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Ожидается, что температура может подняться до 35 градусов во второй половине недели....
Федеральные земли Германии

Сильная летняя погода сопровождается сильными горными грозами

В следующие дневные часы могут ожидаться температуры до 35 градусов, жара летом, по данным ДВД. Эта жара ожидается в северо-западном регионе федеральной земли и в районе Констанца.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно