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Откровенное выступление Д'Фарао Уон-А-Тай на премии "Эмми" освещает проблему пропавших и убитых женщин-коренных жителей.

На церемонии награждения Эмми в воскресенье актер сериала «О enfrentó Rest stop dogs» Д’Фарао Вун-А-Тай на красной ковровой дорожке в черном смокинге продемонстрировал вызывающее внимание кроваво-красное пятно на губах.

 and  Grigoriy Williams
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Откровенное выступление Д'Фарао Уон-А-Тай на премии "Эмми" освещает проблему пропавших и убитых женщин-коренных жителей.

22-летний канадец, принадлежащий к народу Ожи-Кри, стал первым коренным американцем, номинированным на премию «Эмми» в категории «Лучшая мужская роль», как сообщает Variety.

Устрашающий образ руки с красной меткой, закрывающей рот, стал символом движения «За missing и murdered indigenous women», которое усиливает голоса коренных женщин, пропавших без вести или убитых по всей Северной Америке, согласно организации Native Hope.

Актер выразил свои чувства в Instagram, написав: «Я сделал это для тех, кто не здесь, не для себя, не для вас», и опубликовал фото с красной дорожки.

В Соединенных Штатах уровень убийств женщин, проживающих на резервациях, в десять раз выше среднего национального уровня, и убийство является третьей по распространенности причиной смерти среди коренных женщин, согласно Urban Indian Health Institute.

К сожалению, в Канаде число коренных женщин и девочек, пропавших без вести или убитых, превышает тысячу. Статистически, коренные женщины в Канаде в 12 раз чаще пропадают без вести или становятся жертвами убийств, чем их некоренные сверстницы, как официально сообщается правительством Канады.

В 2016 году было начато национальное расследование случаев пропавших и убитых женщин и девочек в Канаде. Расследование пришло к выводу, что ситуация является «геноцидом, основанным на расе», специально направленным против коренных женщин, и Amnesty International также указала на «геноцидную кризисную ситуацию» в отношении числа убитых или пропавших женщин.

«Я не уверен, как премия «Эмми» могла бы реально повлиять на ежедневные проблемы, с которыми мы сталкиваемся», - сказал Вун-А-Тай агентству Canadian Press, перед мероприятием, позвонив с резервации Кёрв-Лейк-Фirst-Nation в Онтарио.

«Но она дает надежду», - добавил он. «Она дает надежду ребенку, живущему на резервации, что и он когда-нибудь сможет выйти на сцену и что-то изменить, как я».

Вун-А-Тай получил номинацию за свою роль Бэра Смаллхилла в сериале FX «Резервационные псы», комедийно-драматическом сериале о жизни четырех коренных американских подростков, живущих на резервации в Оклахоме. Сериал стал историческим достижением как первый американский сериал, написанный и срежиссированный полностью коренными людьми, с преимущественно коренным актерским составом и съемочной группой.

На нынешней церемонии «Эмми» актрисы Кали Рейс и Лили Гладстон также стали историческими фигурами, став первыми коренными женщинами, получившими номинации в категории «Лучшая женская роль», как сообщает Variety.

Выбор актера надеть накрасную дорожку шаль с традиционными узорами Ожи-Кри был данью его корням, ненавязчиво внося красоту и культуру его коренных корней в гламурное мероприятие. Митинг «Missing and Murdered Indigenous Women» часто подчеркивает важность сохранения красоты коренных культур и общин наряду с их безопасностью и правами.

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