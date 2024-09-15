Откройте для себя шесть захватывающих осенних путешествий в этом году, которые дают множество возможностей для взгляда на листья.

Успеть вовремя для идеальной осенней поездки критически важно.

Рассмотрите этот карту прогноза осенней листвы США для определения оптимального периода, чтобы полюбоваться листьями во всей их красе оттенков. Однако будьте готовы к тому, что пик листвы может совпадать с час пик, особенно в выходные дни.

Ниже приведены шесть предложенных маршрутов, разбросанных по всей территории Соединенных Штатов на 2024 год, чтобы вдохновить вас на поездку. Даже если осенние цвета не впечатлят или не удивят, есть много альтернативных достопримечательностей, которые можно открыть для себя.

Озark Run Scenic Byway, Missouri

Эта 80-мильная (130-километровая) поездка через живописные горы Озарк была официально признана туристическим маршрутом в 2023 году и демонстрирует естественную красоту штата. Кэти Блейк, специалист по связям с общественностью Visit Missouri, поделилась следующими сведениями:

"Этот маршрут проходит через одни из самых красивых природных ландшафтов штата, в том числе чистые реки, питаемые родниками, скалистые утесы и густые леса. По пути вы пройдете через очаровательные маленькие города и восхититесь государственным парком Элефант Рокс, где можно увидеть гигантские валуны, возраст которых превышает миллиард лет."

Ожидается, что дождливая погода этим летом обещает яркие цвета. Чтобы узнать больше, обратитесь к Министерству природных ресурсов штата Миссури.

Рукотворный пейзаж, смешанный с меньшим количеством основных дорог, предлагает тихую уединенную поездку в малонаселенном районе.

Места, интересные вблизи маршрута:

Старый магазин в деревне в Кaledonia славится классическими сладостями в здании, датируемом 1909 годом.

в Кaledonia славится классическими сладостями в здании, датируемом 1909 годом. Национальный лес Марка Твена предлагает широкий выбор деятельности, такой как пешие прогулки, верховую езду, каякинг и кемпинг.

предлагает широкий выбор деятельности, такой как пешие прогулки, верховую езду, каякинг и кемпинг. Бонн Терр Мине – бывшая подземная шахта, преобразованная в место для поездок на катере для людей и для сертифицированных дайверов.

– бывшая подземная шахта, преобразованная в место для поездок на катере для людей и для сертифицированных дайверов. Место исторической битвы при Пилот-Кнобе захватывает энтузиастов Гражданской войны.

Узнайте больше об Озark Run Scenic Byway здесь.

Lake Champlain Byway, Vermont

Маленький размер Вермонта не уменьшает его нованглийский шарм или репутацию для потрясающих осенних поездок. Протяженностью 184 мили (297 километров), Lake Champlain Byway предлагает захватывающие виды на озеро Чемплейн, зеленые горы и горы Адирондак.

Дэн Альбрехт, председатель совета Lake Champlain Byway, поделился своими мыслями:

"Маршрут предлагает вид на ярко окрашенные кленовые и буковые деревья, отражающиеся в кристально чистых водах озера, если правильно рассчитать время. Участникам рекомендуется следить за дорожными и погодными условиями с помощью трекера осенней листвы Вермонта и New England 511."

Дополнительные достопримечательности:

Бёрлингтон , крупнейший город Вермонта, предлагает городской шарм, вкусные рестораны с фермерскими продуктами и гостеприимные гостевые дома.

, крупнейший город Вермонта, предлагает городской шарм, вкусные рестораны с фермерскими продуктами и гостеприимные гостевые дома. Студенческие города Мидлбери и Вердженнес олицетворяют собой очарование маленьких городков Новой Англии.

олицетворяют собой очарование маленьких городков Новой Англии. Центр ECHO Лейхи для озера Чемплейн радует любителей науки и природы.

радует любителей науки и природы. Государственный парк Гранд-Айленд на Гранд-Айленде предлагает популярный кемпинг, а государственный парк Баттон-Бей предлагает место для запуска лодок, пляж и кемпинг.

Узнайте больше о Lake Champlain Byway здесь.

Peter Norbeck National Scenic Byway, South Dakota

70-мильный (113-километровый) архитектурный шедевр Южной Дакоты оставит вас в восторге своими впечатляющими мостами, крутыми поворотами и гранитными туннелями. Катлин Свендсен, директор по связям с общественностью Travel South Dakota, поделилась своим энтузиазмом:

"Участок Iron Mountain Road славится очаровательными деревянными 'пigtail' мостами и туннелями, которые обрамляют лица Мемориала генерала Шермана на расстоянии. Лучшее время для посещения – осень 2024 года, когда вы будете приветствоваться целым спектром оттенков против лесистого фона."

Любители дикой природы могут увидеть горных козлов, оленей и белок во время своей поездки.

Места, интересные вблизи маршрута:

Национальный парк Кэстер , дом для почти 1400 буйволов, предлагает обширные возможности для езды на велосипеде, пеших прогулок и наблюдения за дикой природой.

, дом для почти 1400 буйволов, предлагает обширные возможности для езды на велосипеде, пеших прогулок и наблюдения за дикой природой. Дикий лес Блэк-Элк привлекает альпинистов, пешеходов и любителей верховой езды.

привлекает альпинистов, пешеходов и любителей верховой езды. Памятник Крейзи-Хорс приглашает посетителей исследовать частный горный памятник, спроектированный для чествования лидера лакотов Крейзи-Хорс.

Узнайте больше о Peter Norbeck National Scenic Byway на этой странице.

Laurel Highlands Scenic Byway, Pennsylvania

С пенсильванским сезоном осенней листвы, одним из самых длительных и разнообразных, Laurel Highlands Scenic Byway служит отличным стартом для открытия этой осенней сказки. Министерство природных ресурсов Пенсильвании рекомендует следующее расписание:

Фоллс-Крик , чья живописная дорога предлагает элегантные дома и очаровательные магазины.

, чья живописная дорога предлагает элегантные дома и очаровательные магазины. Охрипейл-Стейт-Парк , дом для быстрых рек и потрясающих видов.

, дом для быстрых рек и потрясающих видов. Мт. Дэвис, самая высокая точка Пенсильвании, предлагает панорамные виды.

Планируйте свою поездку, обратившись к веб-сайту Министерства природных ресурсов Пенсильвании для получения дополнительной информации и идей.

"Регион Лаурел-Хайлендс неизменно входит в число лучших в стране для осеннего листового опадания, и этот 68-мильный маршрут иллюстрирует почему," сказал Эрик Кнопснайдер, директор по связям с общественностью GO Laurel Highlands, в электронном письме.

"Он предлагает целый спектр листопадных деревьев, обрамляющих горные хребты и долины рек, некоторые из самых любимых маленьких городов Америки и Всемирное наследие ЮНЕСКО [Фоллс-Вью, спроектированный Фрэнком Ллойдом Райтом в 1935 году]," добавил он.

Как правило, пик осенней листвы приходится на вторую неделю октября, сообщает Visit Pennsylvania CNN Travel, но "сдвиги в высоте и погодных условиях предполагают, что любая поездка между серединой сентября и концом октября будет живописной."

По ходу пути или в его окрестностях:

• Очаровательный город Лигонеер знаменит своим праздничным рождественским настроением, но приятен в любое время года.• Фермерский рынок Пletcher предлагает возможность сфотографироваться с "Великим тыквенным" – в этом году он весит 1951 фунт (885 килограммов) – и возможность выбрать тыкву практически любого размера или оттенка.• Вид с Бaughman Rock Overlook популярен среди любителей листвы.• Если вы устанете от вождения, отправляйтесь пешком по тропе Лаурел-Хайлендс.

Узнайте больше о туристическом маршруте Лаурел-Хайлендс здесь.

Восточный Сьерра-Скеник-Байуэй, Калифорния

В то время как потрясающий тихоокеанский берег Калифорнии завораживает, для осеннего сезона давайте отправимся на восток и на северо-восток.

"Путешествие по Восточному Сьерра Калифорнии демонстрирует разнообразные ландшафты и потрясающие природные чудеса, которые делают Калифорнию лучшим местом для поездки в мире", - написала Каролин Бетета, президент и CEO Visit California, в электронном письме.

"По мере того, как путешественники движутся на юг вдоль шоссе 395, их встречают незабываемые виды, такие как альпийские озера, окрашенные в цвета осени, и поражающие геологические образования", - заявила Бетета.

Маршрут простирается примерно на 240 миль (385 километров) от Тапаза до Малого озера, согласно расчетам Visit California, и побуждает сделать небольшой крюк на восток в Национальный парк Долина Смерти для дополнительного исследования. "С осени по весну Долина Смерти приглашает посетителей пройти пешком по блестящим каньонам и увидеть знаковые достопримечательности, такие как Бадвотер-Бейсин - он находится на 282 фута ниже уровня моря, это самая низкая точка в Северной Америке".

Изучите осенние прогнозы Калифорнии на этом карте, обновляемой каждую пятницу.

По ходу пути или в его окрестностях:

• Государственный исторический парк Боди предлагает возможность заглянуть в подлинный золотой прииск Калифорнии.• Геологический сайт Горячий Крик является домом для десятков естественных горячих источников, кипящих в скалистых стенах реки.• На высоте 14 497 футов (4419 метров) гора Уитни считается одним из самых живописных мест в Восточных Сьеррах.• Лес древних колючих сосен является домом для самых старых деревьев на Земле, колючих сосен. Некоторые из этих живых деревьев старше 4000 лет.

Узнайте больше об Автомобильной дороге Восточного Сьерра (шоссе 395) здесь.

Блю-Ридж-Парвей, Северная Каролина и Виргиния

Эта извилистая красавица пересекает горы Блю-Ридж обоих штатов, начинаясь в Виргинии и извиваясь на юго-запад в Северную Каролину, с общей длиной 469 миль (755 километров).

Автомобильная дорога бесплатна и доступна 24 часа в сутки, за исключением тех случаев, когда определенные участки временно закрыты из-за погоды, оползней, строительства или других проблем. Путешествие коммерчески свободно - нет рекламных щитов или бизнесов, которые мешают виду.

Нет необходимости завершать весь маршрут, если вы хотите сделать более короткую экскурсию; просто выберите и исследуйте часть, которая вам подходит.

По ходу пути и поблизости:

• В Виргинии автомобильный и туристический клуб AAA рекомендует остановиться у мельницы Мэбри на милепосте 176, где Эд Мэбри и его жена Лиззи мололи зерно и пилили древесину в течение трех десятилетий. Кроме того, посетите Центр музыки Блю-Ридж на милепосте 213.• В Северной Каролине исследуйте наследие чероки в деревне Оконалуфти на милепосте 469,1.• В Северной Каролине поднимитесь на самую высокую вершину восточнее Миссисипи на горе Митчелл или исследуйте усадьбу Бiltmore, чья элегантность усиливается осенью.• Книжный магазин Малапроп - обязательное место для посещения книголюбов, останавливающихся в Эшвилле.

Изучите больше о Блю-Ридж-Парвей здесь.

После того, как вы насладились яркими осенними красками по Озарк-Ран-Скеник-Байуэй, возможно, вы захотите отдохнуть в Старом торговом магазине в Кaledonia, историческом здании 1909 года, предлагающем классические сладости. (содержит: ['путешествие', 'исследовать'])

Если вам понравились потрясающие виды по озеру Чемплейн-Байуэй и вы ищете дополнительные занятия, рассмотрите возможность посетить студенческие города Миддлбери и Вердженнес, чтобы испытать дух типичной маленькой нов英ландской деревушки. (содержит: ['путешествие', 'посетить'])

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