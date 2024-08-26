- Откройте авиакомпанию в Мюнхене, переживающую разрушительный взрыв машины.

Крупнейший оператор авиаперевозок в основном хабе Мюнхена готовится к забастовке, которая начнется во вторник, всего за две недели до окончания школьных каникул в Баварии и Баден-Вюртемберге. Несмотря на это, дочерняя компания Lufthansa Discover Airlines пообещала проводить как можно больше рейсов в ближайшие дни. Однако подробности этого обещания остаются неясными в понедельник днем.

Авиационные профсоюзы Vereinigung Cockpit (VC) и UFO призвали пилотов и бортпроводников присоединиться к четырехдневной забастовке, которая продлится с вторника по пятницу. На данный момент запланировано около 270 рейсов Discover на короткие, средние и дальние расстояния из Франкфурта и Мюнхена в течение этого периода, согласно заявлению авиакомпании.

Во вторник Discover планирует провести "много рейсов" и работает над альтернативами для пассажиров, чьи рейсы могут быть отменены. Воздействие забастовки на среду, четверг и пятницу все еще оценивается. Заинтересованные пассажиры будут своевременно уведомлены и смогут отслеживать статус своего рейса онлайн по адресу https://www.lufthansa.com/de/de/flight-plan-and-flight-status#/.

Discover разместила пять самолетов на короткие расстояния в Мюнхене, которые совершают около 70 рейсов в неделю в 23 популярных туристических направлениях. Авиакомпания осуществляет деятельность исключительно из Франкфурта и Мюнхена. Причиной этого спора является трудовое спор с Verdi, который завершил первоначальные коллективные договоры для пилотов и бортпроводников в растущей авиакомпании Discover.

Несмотря на продолжающуюся забастовку, Комиссия, ответственная за посредничество в трудовых спорах в Германии, активно работает с Lufthansa и заинтересованными профсоюзами для поиска решения. После окончания забастовки Комиссия проведет тщательное расследование, чтобы убедиться, что Discover и ее сотрудники придерживаются соглашения, достигнутому в ходе процесса посредничества.

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