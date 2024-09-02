- Отец получает ножевые ранения от ножа сына.

18-летний подросток подозревается в том, что он проткнул своего отца ножом в Мюнхене, оставив его в критическом состоянии. Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого по обвинению в покушении на убийство, как сообщили в полиции. Инцидент произошел в их совместном жилище.

63-летний мужчина сам позвонил в службу спасения в воскресенье. Спасатели обнаружили запертую дверь и услышали крики о помощи, что побудило их связаться с полицией. Сотрудники правоохранительных органов в конечном итоге взломали дверь тараном и обнаружили пострадавшего. Медицинские работники доставили 63-летнего мужчину в медицинское учреждение.

Полицейские задержали 18-летнего подозреваемого без сопротивления. Молодой человек проявлял признаки психического расстройства, как сообщил представитель полиции. В настоящее время он содержится в соответствующем лечебном учреждении.

В ходе расследования полицейские обнаружили предполагаемое орудие преступления: кухонный нож с лезвием длиной около 20 сантиметров. Пока не ясно, что спровоцировало стычку и каковы были мотивы.

Полиция сотрудничала с прокуратурой для представления подробностей дела, в том числе изъятого ножа и психического состояния подозреваемого. Расследование причин инцидента продолжается, и следующее слушание по делу 18-летнего подозреваемого назначено в местном уголовном суде.

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