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СпортНовостиФК "Барселона"

Отец Ламина Ямала был зарезан на парковке.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута

Отец Ламина Ямала был зарезан на парковке.

На чемпионате Европы по футболу под эгидой УЕФА 17-летний испанский форвард Ламин Ямаль произвел фурор. Теперь сообщается, что его отец был зарезан недалеко от Барселоны.

Отца испанского футбольного вундеркинда Ламина Ямаля якобы Attacked. Испанские СМИ сообщают, что Мунир Насрауи был Attacked на парковке в городе Матарó, в 30 километрах к северу от Барселоны, вечером вчера.

Испанская газета "Ла Вanguardia" сообщила, ссылаясь на неназванные источники, что Мунира Насрауи сразу же доставили в больницу Can Ruti в Бадалону. Он получил несколько ножевых ранений и находится в серьезном, но стабильном состоянии. Опасности для его жизни нет. По словам "Ла Вanguardia", следователи смогли опросить нескольких свидетелей в тот же вечер, и были произведены аресты. Однако мотивы Attack остаются неясными. Местная полиция не сразу ответила на запрос комментариев.

Испания выиграла титул на Евро в Германии. В финале против Англии Ямаль забил первый гол. Барселонский форвард также был назван лучшим молодым игроком турнира - на день после своего 17-летия. Ямаль должен был начать новый сезон с FC Барселона и бывшим тренером сборной Германии Ханси Фликом уже в эту субботу против FC Валенсия. Пока не ясно, будет ли 17-летний Ямаль включен в состав.

Несмотря на многообещающую футбольную карьеру с FC Барселона и недавние достижения, отец Ламина Ямаля, Мунир Насрауи, пережил трагический инцидент недалеко от Барселоны. Сообщается, что Насрауи был Attacked в Матарó, что привело к нескольким госпитализациям и расследованиям.

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