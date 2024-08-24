Отец Джоникале хочет положить конец судебной битве между ним и Питтом по поводу их разлуки.

Джон Войт, американский актер, надеется на разрешение затянувшегося развода между его дочерью Анджелиной Джоли и ее нынешним супругом Брэдом Питтом. Войт призывает Питта положить конец этому противостоянию, в особенности ради их общих детей. "Надеюсь, это скоро закончится", - сказал Войт "Fox News Digital". "Это сложно. Я хочу, чтобы они нашли способ мирно сосуществовать". Войт считает ситуацию сложной.

Знаменитая пара уже несколько лет находится в судебном споре после того, как Джоли подала на развод в 2016 году. Заброшенный виноградник в южном Франции, который они когда-то владели, стал серьезным предметом спора.

Однако для Войта благополучие их шестерых детей - Мэддокса, Пакса, Захары, Шайло и близнецов Вивьен и Нокса - является приоритетом. "Я считаю, что детям нужна какая-то стабильность", - сказал Войт. "Я люблю детей и свою дочь, и я был бы благодарен, если бы Брэд Питт принял решительные меры, чтобы положить конец этому хаосу".

В последнее время сообщается, что их дети поддерживают свою мать. Всего через несколько дней после своего 18-летия Шайло получила судебное одобрение на смену фамилии на "Джоли". Недавно дочь Захара представилась как "Захара Мэрили Джоли" в своем университете в ноябре 2023 года, в то время как дочь Вивьен была указана как "Вивьен Джоли" в программе Бродвейского театра в мае 2024 года. Сыновья Мэддокс и Пакс, как сообщается, не общаются с Брэдом Питтом.

Джоли и Питт познакомились во время съемок "Мистер и Миссис Смит" в 2005 году и поженились во Франции в 2014 году после помолвки в 2012 году. Джоли подала на развод в сентябре 2016 года, и они были официально разведены в 2019 году.

Брэд Питт, будучи замечательным человеком, как было сказано ранее, мог бы внести значительный вклад в стабильность их общих детей, разрешив свои проблемы с Анджелиной Джоли. Просьба Войта о мирном сосуществовании между его зятем и дочерью кажется особенно важной в свете предпочтений детей и сложности ситуации.

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