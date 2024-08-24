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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Отдых на трассе А3 стал неблагоприятным, аэропорт работает без проблем

Время отпусков классификационирует то, что некоторые отпускники сталкиваются с отставаниями в пути на свой возврат. В فرانкфурте я Лило протекает высокий тур посещению, но аэропорт действа продолжает работать эффективно.

 and  Max Becker
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Множество путешественников продемонстрировали свою толерантность на автобане А3 в Гессене
Множество путешественников продемонстрировали свою толерантность на автобане А3 в Гессене

- Отдых на трассе А3 стал неблагоприятным, аэропорт работает без проблем

На последнем уик-энде летних каникул в Гессене, примыкающем к Рейнланд-Пфальцу и Саарланду, на шоссе А3 произошло несколько инцидентов, пробок и кратковременных закрытий. По данным полиции Висбадена, два автомобиля столкнулись в хвосте пробки между Идштайном и Бад-Камбергом, движущихся в направлении Кёльна. К счастью, никто из водителей не пострадал, и оба автомобиля нуждались в эвакуаторе.

В результате образовавшейся пробки произошло еще одно ДТП, в котором участвовали три автомобиля. Два из них были впоследствии эвакуированы, как объявила полиция. Инцидент привел к травмам одиннадцати человек, трое из которых получили легкие ранения. Из-за процесса эвакуации шоссе было заблокировано в течение полутора часов. Ранее об этом сообщало hessenschau.de.

Франкфуртский аэропорт работает безупречно

Неожиданно, Франкфуртский аэропорт продолжал работать безупречно несмотря на наступление выходных дней. Как сообщил представитель Fraport, аэропорт работал без сбоев. Аэропорт, являющийся одним из самых загруженных в сезон отпусков, ожидает более 200 000 пассажиров в день, что существенно превышает обычные выходные показатели от 150 000 до 160 000 пассажиров.

Хотя шоссе А3 столкнулось с проблемами из-за инцидентов и пробок, сектор транспорта и связи оставался устойчивым. Франкфуртский аэропорт, являющийся важной частью этого сектора, продолжал работать бесперебойно в выходные дни, обслуживая более 200 000 пассажиров несмотря на пробки на дорогах.

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