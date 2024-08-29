- Отдельный пассажир дважды запускает аварийный тормоз поезда из-за срочной необходимости пользоваться туалетом.

Мужчина дважды потянул за тревожный шнур на поезде с неисправными туалетами в районе Донау-Рис, утверждая, что ему нужно было сходить в туалет. Персонал поезда в среду вызвал экстренный номер, как сообщают полицейские. Полиция предъявила 62-летнему мужчине обвинение в неправомерном использовании экстренных линий и оборудования на станции Донаувёрт. Подробности о любых задержках поездов остаются неизвестными.

Действия 62-летнего мужчины привели к ненужным беспорядкам, так как неправомерное использование аварийного оборудования считается преступлением. К сожалению, этот инцидент повлек за собой задержки поездов, которые не были полностью раскрыты для общественности.

Читайте также: