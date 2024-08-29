Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Отдельный пассажир дважды запускает аварийный тормоз поезда из-за срочной необходимости пользоваться туалетом.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

- Отдельный пассажир дважды запускает аварийный тормоз поезда из-за срочной необходимости пользоваться туалетом.

Мужчина дважды потянул за тревожный шнур на поезде с неисправными туалетами в районе Донау-Рис, утверждая, что ему нужно было сходить в туалет. Персонал поезда в среду вызвал экстренный номер, как сообщают полицейские. Полиция предъявила 62-летнему мужчине обвинение в неправомерном использовании экстренных линий и оборудования на станции Донаувёрт. Подробности о любых задержках поездов остаются неизвестными.

Действия 62-летнего мужчины привели к ненужным беспорядкам, так как неправомерное использование аварийного оборудования считается преступлением. К сожалению, этот инцидент повлек за собой задержки поездов, которые не были полностью раскрыты для общественности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Компания-управляющая железной дорогой строит путь Emmerich-Oberhausen с большими затратами, что...
Федеральные земли Германии

Предстоящие остановки железных дорог в регионе Нижнего Рейна.

Служба железных дорог инициирует существенный проект развития в нижней части Рейна, стоимостью 500 миллионов евро. Сперва это может вызвать неудобства, грязь и проблемы для пассажиров из-за вынуждений; однако, ожидается, что это окупится в долгосрочной перспективе.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
С открытием рынка Норла в Рендсбурге он почти сразу наполняется.
Федеральные земли Германии

На сельскохозяйственной ярмарке в Норле делается акцент на достижениях в области сельскохозяйственной технологии.

Ежегодное собрание сельскохозяйственных деятелей Севера на выставке Norla Trade Fair ждет примерно 70 000 участников. Мероприятие служит arriald для политики и ожиданий фермеров.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Хакерская атака, по-видимому, была направлена на руководство АФД в Бранденбурге с Рене Springer в...
Федеральные земли Германии

Отдел Бранденбургской партии за демократию выражает обеспокоенность по поводу киберпроникновения на их официальный сайт.

АфД в Бранденбурге временно не доступна в Интернете, что совпадает с запуском предвыборной кампании. Партия трактует этот инцидент как преднамеренное, профессиональное нападение.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Мост должен быть отремонтирован, что приведет к его закрытию с ноября.
Федеральные земли Германии

Первичный подвесный мост в Бремене будет временно недоступен с ноября.

Несущая способность моста Маяковского ухудшается, требуя ремонта. Как следствие, центр Бремена испытывает рекламные заторы в движении несколько месяцев.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Компания-управляющая железной дорогой строит путь Emmerich-Oberhausen с большими затратами, что...
Федеральные земли Германии

Предстоящие остановки железных дорог в регионе Нижнего Рейна.

Служба железных дорог инициирует существенный проект развития в нижней части Рейна, стоимостью 500 миллионов евро. Сперва это может вызвать неудобства, грязь и проблемы для пассажиров из-за вынуждений; однако, ожидается, что это окупится в долгосрочной перспективе.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
С открытием рынка Норла в Рендсбурге он почти сразу наполняется.
Федеральные земли Германии

На сельскохозяйственной ярмарке в Норле делается акцент на достижениях в области сельскохозяйственной технологии.

Ежегодное собрание сельскохозяйственных деятелей Севера на выставке Norla Trade Fair ждет примерно 70 000 участников. Мероприятие служит arriald для политики и ожиданий фермеров.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Хакерская атака, по-видимому, была направлена на руководство АФД в Бранденбурге с Рене Springer в...
Федеральные земли Германии

Отдел Бранденбургской партии за демократию выражает обеспокоенность по поводу киберпроникновения на их официальный сайт.

АфД в Бранденбурге временно не доступна в Интернете, что совпадает с запуском предвыборной кампании. Партия трактует этот инцидент как преднамеренное, профессиональное нападение.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно