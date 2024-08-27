- Отдел уголовного расследования обучает свой персонал навыкам реагирования на чрезвычайные ситуации.

В различных учереждениях неотложной помощи, расположенных в Баден-Вюртемберге, сотрудники часто сталкиваются с verbalным оскорблением, угрозами или даже физическим насилием. Около 100 работников этих учреждений прошли обучение у экспертов из Государственного уголовного ведомства (ЛКА), как сообщил президент Андреас Штенгер в Штутгарте. "Очень тревожно видеть случаи насилия в отношении сотрудников в учреждениях неотложной помощи." Кроме физического вреда, эти инциденты часто приводят к эмоциональному стрессу, влияющему на чувство безопасности работников.

Согласно данным ЛКА, случаи враждебных преступлений в медицинских учреждениях, таких как клиники и отделения неотложной помощи, выросли: в 2019 году было зарегистрировано 816 случаев, а в 2023 году - 1047. К ним относятся простые телесные повреждения, грабежи и даже попытки убийства.

Инициатива в Штутгарте, направленная на профилактику, была настолько успешной, что образовательная программа полиции была расширена на всю территорию Баден-Вюртемберга, как объявил Штенгер. Эффективная профилактика выходит за рамки быстрого реагирования на непосредственные угрозы. "Наш подход включает в себя долгосрочную стратегию и практическую sensibilisierung сотрудников отделения неотложной помощи." Кроме того, обучение не ограничивалось только сотрудниками, но также акцентировало внимание на возможных изменениях в структурных, технических и организационных аспектах для предотвращения агрессии в целом.

Учреждения неотложной помощи работают, когда семейные врачи не доступны в обычное рабочее время. Они управляются Ассоциацией врачей обязательного медицинского страхования Баден-Вюртемберга (КВБВ) в Баден-Вюртемберге.

Инициатива по предотвращению насилия в учреждениях неотложной помощи, успешная в Штутгарте, была расширена на всю территорию Баден-Вюртемберга ЛКА. Это расширение программы профилактики полезно не только для сотрудников, но и для всего сообщества учреждений неотложной помощи в Баден-Вюртемберге.

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