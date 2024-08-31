- Отчаянная просьба: пчеловоды просят помощи в борьбе с азиатскими шершнями

Ассоциация пчеловодов Берлина пытается предотвратить распространение азиатской гигантской осы в городе и просит помощи жителей в поиске этих насекомых. Они считают, что осы могут прятаться на цветущем плюще, поэтому призывают берлинцев следить за плющом по всему городу в период цветения. Мельани фон Орлов, лидер группы, сказала агентству ДПА, что для обнаружения пчел и ос на цветах достаточно короткого времени в солнечный день без дождя при умеренной температуре. Если кто-то заметит более крупных насекомых на плюще, их следует снять на видео и отправить запись, а также местонахождение находки в службу гименоптер NABU Берлина для идентификации.

Азиатская гигантская оса представляет собой серьезную угрозу для пчелиных колоний, так как они их атакуют. Пчелы-медоносы составляют 80% их рациона. Взрослые особи в основном питаются нектаром, спелыми фруктами и сладкими жидкостями с деревьев, согласно NABU.

Это опасное насекомое уже распространилось на юго-западе Германии и показало быстрый рост, сказал фон Орлов. Берлин сообщил о первом случае прошлом году, когда одну осу обнаружили в ресторане Шёнеберг. На данный момент в этом году зарегистрировано более 200 подозрительных случаев, все они оказались отрицательными.

Азиатская гигантская оса, также известная как Vespa velutina, меньше европейской осы и имеет в основном черное тело с черной головой и желтоватым передом и ногами. Они строят свои гнезда в кронах высоких деревьев.

Первое появление в Европе было зарегистрировано в 2004 году во Франции, и, скорее всего, оса попала из Китая через море с импортированными товарами. С тех пор она также была зарегистрирована в Испании, Италии, Швейцарии, Бельгии и Нидерландах. Первый случай в Германии был зарегистрирован в 2014 году в Баден-Вюртемберге.

Другие насекомые также могут быть привлечены к цветущему плющу, так как он является богатым источником нектара и пыльцы. Кроме того, если кто-то встретит осу, которая кажется больше обычного и подозревает, что это азиатская гигантская оса, им следует избегать ее и немедленно сообщать об этом властям.

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