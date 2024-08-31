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Отчаянная просьба: пчеловоды просят помощи в борьбе с азиатскими шершнями

В Берлине пчеловоды выражают опасения по поводу азиатской шершни. Эти насекомые представляют угрозу, нападая на пчелиные colonies. Во время цветения клематиса поздним летом эти враги медоносных пчел могут стать заметными.

 and  Viktoriya Miller
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- Отчаянная просьба: пчеловоды просят помощи в борьбе с азиатскими шершнями

Ассоциация пчеловодов Берлина пытается предотвратить распространение азиатской гигантской осы в городе и просит помощи жителей в поиске этих насекомых. Они считают, что осы могут прятаться на цветущем плюще, поэтому призывают берлинцев следить за плющом по всему городу в период цветения. Мельани фон Орлов, лидер группы, сказала агентству ДПА, что для обнаружения пчел и ос на цветах достаточно короткого времени в солнечный день без дождя при умеренной температуре. Если кто-то заметит более крупных насекомых на плюще, их следует снять на видео и отправить запись, а также местонахождение находки в службу гименоптер NABU Берлина для идентификации.

Азиатская гигантская оса представляет собой серьезную угрозу для пчелиных колоний, так как они их атакуют. Пчелы-медоносы составляют 80% их рациона. Взрослые особи в основном питаются нектаром, спелыми фруктами и сладкими жидкостями с деревьев, согласно NABU.

Это опасное насекомое уже распространилось на юго-западе Германии и показало быстрый рост, сказал фон Орлов. Берлин сообщил о первом случае прошлом году, когда одну осу обнаружили в ресторане Шёнеберг. На данный момент в этом году зарегистрировано более 200 подозрительных случаев, все они оказались отрицательными.

Азиатская гигантская оса, также известная как Vespa velutina, меньше европейской осы и имеет в основном черное тело с черной головой и желтоватым передом и ногами. Они строят свои гнезда в кронах высоких деревьев.

Первое появление в Европе было зарегистрировано в 2004 году во Франции, и, скорее всего, оса попала из Китая через море с импортированными товарами. С тех пор она также была зарегистрирована в Испании, Италии, Швейцарии, Бельгии и Нидерландах. Первый случай в Германии был зарегистрирован в 2014 году в Баден-Вюртемберге.

Другие насекомые также могут быть привлечены к цветущему плющу, так как он является богатым источником нектара и пыльцы. Кроме того, если кто-то встретит осу, которая кажется больше обычного и подозревает, что это азиатская гигантская оса, им следует избегать ее и немедленно сообщать об этом властям.

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