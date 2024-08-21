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Федеральные земли ГерманииНовостиОсвобождение обвиняемого

Освобождение от регистрации транспортных средств, как это было решено BGH (Bundesgerichtshof)

 and  Carmen Simpson
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Трое людей, двое из отдела регистрации транспортных средств и один владелец бизнеса, были...
Трое людей, двое из отдела регистрации транспортных средств и один владелец бизнеса, были оштрафованы в октябре за поощрение фальшивых сертификационных одобрений.

- Освобождение от регистрации транспортных средств, как это было решено BGH (Bundesgerichtshof)

Высший земельный суд Германии недавно оправдал троих человек, двоих бывших сотрудников отдела регистрации автомобилей в Вислохе (район Рейн-Неккар) и предпринимателя, по обвинению в подделке официальных документов. Самый высокий уголовный суд Германии объявил это решение, отметив, что троица обжаловала приговор, вынесенный Мангеймским региональным судом в октябре. В то время женщины были оштрафованы, а мужчина получил условный срок. Тогда все трое также были обвинены в даче взятки, но были оправданы по этому обвинению региональным судом.

Согласно обвинениям, предприниматель склонил своего делового партнера подать заявление на регистрацию транспортных средств в Вислохе, ложно заявляя о первоначальных регистрациях, которые никогда не происходили. Его целью было получить ежедневные регистрации для автомобилей, которые больше не подлежали регистрации из-за истечения срока действия их одобрения в ЕС. Двое бывших сотрудников отдела регистрации обвинялись в том, что они знали об этом плане и направляли двоих подчиненных вводить первоначальные регистрации, упомянутые в заявлениях, и выдавать регистрационные свидетельства без дальнейшей проверки.

Мангеймский региональный суд признал троих виновными частично за подделку официальных документов. Это преступление, как определено в Уголовном кодексе, предусматривает, что должностное лицо ложно удостоверяет или вносит юридически значимый факт в общедоступные регистры, книги или базы данных в пределах своей компетенции. Наказания варьируются от штрафов до лишения свободы на пять лет. Лиц, побуждающих других совершать преступление, наказывают аналогично, согласно закону.

Однако Федеральный верховный суд (BGH) не нашел доказательств совершения этого преступления. Он argued, что дата первоначальной регистрации транспортного средства не является фактом, имеющим особую доказательную силу публичного документа, как определено в Уголовном кодексе. Кроме того, суд подтвердил обвинение предпринимателя в побуждении к незаконному сбору и обработке персональных данных, в соответствии с постановлением Сената. Процесс теперь завершен.

После того, как троица была признана виновной в подделке официальных документов Мангеймским региональным судом, они успешно обжаловали свое дело в Федеральный верховный суд Германии, в результате чего обвиняемые были оправданы. Решение BGH подчеркнуло, что дата первоначальной регистрации транспортного средства не обладает особой доказательной силой, необходимой для классификации ее как публичного документа, что привело к снятию обвинений в подделке.

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