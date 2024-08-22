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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Осужденный снова за решеткой после ограбления зеленого хранилища

Три человека, признанные виновными в ограблении Зеленого ф zorg, первоначально получили досрочное освобождение в рамках соглашения. Позднее двое из этих людей были обязаны отбыть оставшийся срок заключения.

 and  Mark Rodriguez
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Злоумышленник, связанный с кражей Зеленого купола, сдался (исторический снимок).
Злоумышленник, связанный с кражей Зеленого купола, сдался (исторический снимок).

- Осужденный снова за решеткой после ограбления зеленого хранилища

Дуэт, причастный к ограблению ювелирной коллекции из Исторического Зеленого Кабинета, должен был приступить к отбыванию оставшейся части своего тюремного срока к 19 августа, при этом один из них уже вернулся в тюрьму. 28-летний преступник сдался, как сообщил представитель прокуратуры Дрездена. Оба - 28-летний и 30-летний - подали ходатайства о помиловании, но они были отклонены.

Самый молодой из двух преступников, связанных с берлинской семьей Реммо, подал через своего адвоката ходатайство в суд, которое еще не было рассмотрено. С мая 2023 года 28-летний, 30-летний и еще один молодой член берлинской семьи Реммо, которые ранее находились под стражей, были освобождены после вынесения приговора. Они должны были начать отбывать оставшуюся часть своего срока с 19 августа.

28-летнему и 30-летнему были выданы предписания об отбывании наказания в открытой тюрьме в Берлине к 19 августа. Они были приговорены к пяти годам и десяти месяцам и шести годам и двум месяцам лишения свободы соответственно, с вычетом 911 дней предварительного заключения.

Взлом исторической сокровищницы музея Саксонии 25 ноября 2019 года был одним из самых громких краж искусства в Германии. Воры украли 21 драгоценный камень и драгоценности, причинив ущерб более чем на миллион евро, в том числе подожгли один из своих автомобилей в подземном гараже жилого дома.

В мае 2023 года Дрезденский региональный суд приговорил пятерых человек арабского происхождения, связанных с влиятельной берлинской семьей, к длительным срокам тюремного заключения, которые уже вступили в силу. Изначально ордера на арест четырех из них были отменены после суда в рамках сделки, предусматривающей возврат большинства похищенных предметов. Однако один из них все еще оставался в тюрьме из-за невыполнения условий.

Изначально были освобождены только трое из пяти преступников. Пятый человек остался в тюрьме из-за отказа выполнять соглашение. Шестой подозреваемый, родственник соучастников, был оправдан.

Дуэт, приговоренный за участие в ограблении ювелирной коллекции берлинской семьи Реммо, изначально должен был отбывать оставшуюся часть своего срока в Германии с 19 августа. Стоит отметить, что один из них имеет связь с Нидерландами.

Несмотря на то, что они из разных стран, судебные процессы как для членов берлинской семьи Реммо, так и для дуэта из Нидерландов проходили по похожему сценарию, и их приговоры были вынесены Дрезденским региональным судом.

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