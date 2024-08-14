Осужденный сексуальный преступник ван де Велде нарушает молчание

Участие Стивена ван де Велде в Олимпиаде вызвало скандал и критику в Париже. В интервью, осужденный пляжный волейболист впервые заговорил о протестах и своем участии в Играх.

Контроверсный голландский пляжный волейболист Стивен ван де Велде едва не покинул Олимпиаду в Париже из-за общественного негодования по поводу своего участия. Хотя он ожидал протестов, их масштаб его удивил, сказал он голландскому телеканалу NOS. "Нелегко это принимать". Но он остался. "Я не позволю другим диктовать мои действия".

Он также понимал критику. "Я знаю, что это повлияет на всю мою жизнь. Я должен принять это, как я совершил ошибку". Но он уже не тот подросток, каким был раньше. Ван де Велде женат и у него двухлетний сын.

30-летний спортсмен впервые после Олимпиады заговорил о своей спорной участии в Париже. Восемь лет назад он был осужден в Англии за сексуальное насилие над девочкой. Ван де Велде был 19 лет, когда в 2014 году он имел секс с тогда 12-летней девочкой. Его освистывали в Париже и он выбыл из турнира в четвертьфинале со своей парой.

Он нашел протесты, направленные против его семьи, чрезмерными. "Целься в меня, но оставь мою семью в покое. Это уже слишком". Он теперь тщательно обдумает свое спортивное будущее. "Будущее моего сына важнее моей карьеры".

Несмотря на скандал вокруг его участия в спорте из-за прошлых осуждений, Стивен ван де Велде остался решительным в своем участии в Олимпиаде. Сообщается, что он выразил озабоченность по поводу того, что осуждение распространяется на его семью, сказав: "Целься в меня, но оставь мою семью в покое".

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