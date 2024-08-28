- Осужден за покушение на убийство с использованием режущего инструмента, подвергается испытательному сроку.

Привлечен к ответственности после нападения ножницами для разрезания коробок

В результате нападения ножницами для разрезания коробок 40-летний гражданин Польши получил условный срок два года от Регионального суда Hamburga. Пресс-служба суда сообщила, что подсудимый был признан виновным в покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью. Суд согласился с ходатайством защиты о снисхождении. Прокуратура требовала три года лишения свободы. Условные сроки применяются только к срокам лишения свободы до двух лет. Изначально 40-летнего признали невиновным.

Событие, в котором обвиняют

Подсудимый якобы пытался зарезать другого мужчину в шею в районе Hausbruch 31 декабря 2020 года. Однако 25-летний мужчина смог избежать нападения и удержать руку подсудимого. У потерпевшего остался четырехсантиметровый порез на подбородке.

Подсудимый признал свою вину во время пересмотра дела, сообщил представитель суда. В письменном заявлении он сказал, что действовал в состоянии ярости, которое он не может понять сегодня.

Оправдание в первом судебном процессе

В первоначальном судебном процессе в декабре 2022 года Региональный суд оправдал подсудимого, поскольку его вина не была доказана за пределами разумного сомнения. Психиатр, выступавший в суде, заявил, что из-за употребления наркотиков и алкоголя подсудимый мог подумать, что его противник имеет злые намерения. Сам подсудимый сказал, что не помнит последовательность событий.

После апелляции Генеральной прокуратуры Федеральный верховный суд отменил приговор и назначил новое судебное разбирательство. Последнее решение Регионального суда может быть обжаловано в вышестоящем суде.

Нападение ножницами для разрезания коробок было классифицировано как преступление из-за его жестокого характера и потенциальной возможности причинить серьезный вред. Признание подсудимого во время пересмотра дела признало его причастность к преступлению.

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