Производитель детского питания - Осужден за несоблюдение предписания, Хипп.

Региональный апелляционный суд (OLG) в Мюнхене запретил компании по производству детского питания Hipp использовать вводящую в заблуждение рекламную стратегию. Федерация немецких потребительских организаций (vzbv) подала жалобу, которую суд поддержал, не оставив возможности для апелляции.

Компания, семейный бизнес, хвалилась своей детской смесью, заявляя: "Вашему ребенку нужно в 7 раз больше витамина D, чем взрослому". Однако мелкий шрифт на упаковке продукта раскрывал это утверждение только в отношении веса на килограмм. В цифровых объявлениях это уточнение было спрятано за кнопкой, которую нужно было нажать.

Суд заявил, что такого рода уточнение было недостаточным. Прецедентное решение Федерального суда Германии гласит, что общее впечатление от рекламы имеет решающее значение. Утверждение о том, что ребенку нужно в семь раз больше витамина D, чем взрослому, и что рекламируемое молоко удовлетворяет этот якобы повышенный спрос, не обосновано.

Региональный апелляционный суд в Мюнхене поддержал жалобу vzbv в 2020 году. OLG первоначально отклонил апелляцию на первом слушании в 2021 году, отдав предпочтение Hipp. Тем не менее, Федеральный суд Германии отменил это решение и направил дело обратно в OLG, которое теперь пересмотрело свое решение и приказало Hipp прекратить и воздержаться. Реклама Hipp нарушает европейское законодательство, согласно которому пищевые заявления не должны быть ложными, двусмысленными или вводящими в заблуждение.

Сначала Hipp проигнорировала запрос на комментарий. По словам vzbv, компания с тех пор исправила оспариваемые разделы на своем веб-сайте. Федерация сейчас проверяет, было ли изменено заявление на упаковке.

Решение, принятое Региональным судом первой инстанции в Мюнхене, потребовало от Hipp внести необходимые изменения в упаковку своей детской смеси. Оспариваемое утверждение о потребности в витамине D было признано судом ложным, двусмысленным или вводящим в заблуждение и нарушающим европейские нормы.

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