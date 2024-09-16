Острава затопилась: дамба в третьем по величине городском районе Чехии прорвалась

14:33 В Остраве расширяются экстренные эвакуации из-за наводнения

Из-за угрозы наводнения в Остраве, третьем по величине городе Чехии, расширяются эвакуации. "В нескольких местах дамбы прорвало", - заявил министр окружающей среды Петр Хладик после экстренного совещания. Жителей частично эвакуируют на надувных лодках. Оценки показывают, что примерно 100 кубометров воды в секунду проходят через эти прорывы. Ведутся работы по заполнению пробоин камнями. Острава, дом для около 285 000 человек, расположена на стыке нескольких рек, в том числе Одер и Опава. Промышленный город находится примерно в 280 километрах к востоку от Праги. Железнодорожное сообщение в Остраву и далее в Польшу полностью остановлено. Одна электростанция была остановлена. В соседнем Богумине из-за наводнения отключились электро- и мобильные сети. Вода в некоторых районах отсутствует.

12:33 Рекордные осадки в чешском городе: 420 литров на квадратный метр

Из-за депрессии "Анетт" в Сереце, городе в Чехии возле польской границы, с пятницы выпало около 450 литров осадков на квадратный метр. Это самый высокий показатель за последние дни, согласно данным метеоролога ntv.de Оливера Шейла. В Германии лидером является Рупольдинг/Берхтесгаденская земля с общим количеством 320 литров за четыре дня. В Австрии в районе Санкт-Пёльтен выпало 364 литра, а в Лилиенфельде - 369 литров. В Вене было зарегистрировано 279 литров, но позже станции вышли из строя, поэтому точные данные сейчас недоступны. В Польше больше всего осадков выпало в Катовице - 200 литров.

12:25 В Карпатском регионе Румынии из-за наводнения погибли шесть человек

Сильные дожди и наводнение привели к гибели по крайней мере шести человек в Карпатском регионе Румынии. Особенно пострадали регионы Галац, Васлуй и Яссы на востоке страны. Примерно 300 человек были эвакуированы, и около 6000 сельских домов были затоплены. Жертвами в основном стали пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Самый высокий уровень предупреждения о наводнении сохраняется до полудня. Отдаленные деревни обычно больше всего страдают от наводнений. Люди спасались на крышах, чтобы не быть унесенными потоком. На место были派遣了数百名消防员。

11:59 Наводнение в Саксонии: уровень реки Эльбы превысил второй уровень предупреждения

Уровень воды в Саксонии продолжает расти. Согласно центру управления наводнениями земли, в понедельник утром уровень в Дрездене составлял 5,62 метра. Второй уровень предупреждения был объявлен в воскресенье вечером. Ожидается, что к раннему утру вторника будет превышен третий уровень тревоги, который составляет шесть метров. Уровень реки Эльбы в Дрездене может продолжать расти до среды вечером и достичь своего пика. В Шонау на границе с Чехией объявлен третий уровень тревоги с уровнем реки Эльбы 6,13 метра. Центр управления наводнениями прогнозирует, что уровни воды на Неисе в Гёрлице начнут падать. Наивысшая точка наводнения называется пиком.

11:33 В Австрии погибли два человека из-за наводнения

В Австрии из-за наводнения погибли два человека, согласно сообщениям полиции. 70-летний мужчина и 80-летний мужчина погибли в своих домах в общинах в Нижней Австрии, как подтвердили власти. Оба мужчины стали жертвами наводнения в своих домах. В воскресенье также погиб пожарный, который откачивал воду из подвала. В восточной Австрии сохраняются экстремальные погодные условия из-за непрекращающихся дождей в течение последних нескольких дней. Более 1800 зданий были эвакуированы, и многие дороги закрыты из-за наводнения.

11:01 Вроцлав объявляет предупреждение о наводнении

После сильных штормов и наводнения в юго-западной Польше город Вроцлав (Бреслау) в Нижней Силезии готовится к надвигающейся волне наводнения. Мэр Яцек Сутык объявил предупреждение о наводнении для города на реке Одер. Меры включают круглосуточное наблюдение за дамбами, контроль и защиту каналов и закрытие переправ через дамбы, как заявил Сутык в видео в Facebook. Волна наводнения ожидается во Вроцлаве в среду. Ранее прогнозы предполагали, что Вроцлав не будет так сильно затронут, но они были скорректированы. Хотя наводнение не достигнет высоты наводнения на Одере 1997 года, которое затопило треть города, Сутык подчеркивает, что сегодня инфраструктура в лучшем состоянии, с новыми дамбами, водоудерживающими бассейнами и полями. Он надеется, что воды наводнения не прорвутся через защитные сооружения города.

10:35 Губернатор о ситуации с наводнением: "По-прежнему критическая" Несмотря на кратковременное затишье в ливнях, ситуация с наводнением на востоке Австрии остается тяжелой. Губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Лейтнер заявляет: "Это еще не конец, ситуация по-прежнему критическая, она все еще напряженная". В понедельник в некоторых районах может выпасть до 80 литров осадков на квадратный метр. Власти обеспокоены стабильностью плотин, предупреждая о высокой вероятности их прорыва. Общественная жизнь практически парализована: заблокировано более 200 дорог, эвакуировано около 1800 зданий, многие студенты и дети из детских садов остаются дома. Без электричества сейчас находятся более 3500 домохозяйств. Точный масштаб ущерба пока сложно оценить. "Помощь будет оказана всем пострадавшим от наводнения", - обещает губернатор. В последние дни некоторые районы Нижней Австрии получили до 370 литров осадков на квадратный метр - намного больше среднемесячной нормы.

10:10 Перед уровнем тревоги три: уровни реки Эльбы продолжают расти В Саксонии уровни реки Эльбы продолжают подниматься. По данным центра по мониторингу наводнений штата, уровень в Дрездене утром составлял 5,54 метра. Он должен превысить отметку в 6 метров позже в течение дня, что приведет к введению второго по высоте уровня тревоги три. Этот уровень может привести к затоплению населенных районов. Уровень в Шёна на Эльбе близ чешской границы уже достиг уровня тревоги три, составив 6,09 метра. Река Лаузитцер-Нейсе в Гёрлице близ польской границы также находится на уровне тревоги три, составив 5,56 метра, всего несколько сантиметров до уровня четыре. Отрезок федеральной дороги B99 в Гёрлице был закрыт из соображений безопасности, подтвердил представитель полиции. Уровень предупреждения для этапа три здесь составляет 4,80 метра.

09:49 Столетнее наводнение в Чехии: мужчина утонул в воде В результате наводнения в Чехии произошла первая жертва. Также сообщается о семи пропавших без вести. Мужчина утонул в реке Красовка в районе Брунталь Моравии-Силезии, как объявил президент полиции Мартин Вондрашек в общественном радио. В их числе трое, чей автомобиль был унесен рекой в районе Йесеник в горах Хрубый-Есеник. Никаких признаков автомобиля не обнаружено. Другие люди попали в воды, такие как река Отава. Также пропал мужчина из дома престарелых возле польской границы. Премьер-министр Чехии Петр Фiala описывает это как "столетнее наводнение", подразумевая, что оно происходит статистически раз в столетие в одном и том же месте. Ранее другие страны ЕС также сообщали о смертельных случаях от наводнений (см. запись 06:40): пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

09:17 Женщина упала в реку Нейсе в Гёрлице Женщина упала в реку Нейсе, проверяя уровень воды в Гёрлице. По предварительным данным полиции, женщина упала у кромки воды возле отеля Parkhotel Merkur и была унесена примерно на 700 метров вниз по течению, прежде чем ей удалось выбраться возле плотины Vierradmuhle. Сейчас она находится в больнице с диагнозом переохлаждение.

09:00 THW готовится к крупным операциям на Эльбе и Одере Немецкое федеральное агентство технического реагирования (THW) готовится к возможным наводнениям на востоке Германии. "Мы готовимся направить больше персонала на реки Эльба и Одер, если это будет необходимо", - говорит руководитель отдела THW Фритц-Хельге Восс в программе ZDF "Утренний журнал". Восс советует жителям пострадавших районов подготовить базовый набор для чрезвычайных ситуаций. Восс отмечает, что Германии пока повезло, но предупреждает, что реки Эльба, Нейсе и Одер, скорее всего, затопят позже на этой неделе. В выходные THW уже направило около 140 человек в Баварию и Саксонию, в том числе на обрушившийся мост Карола в Дрездене. Восс подчеркивает, что это четвертое крупное наводнение в Германии в этом году. Он подчеркивает важность подготовки и инвестиций в оборудование. "В конечном итоге, это расходы на адаптацию к изменению климата", - говорит Восс.

08:43 Кабинет министров Польши обсудит чрезвычайное положение Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал кризисное совещание своего кабинета министров в понедельник утром из-за сильных наводнений в юго-западной Польше. Он подготовил указ о введении чрезвычайного положения, который должен утвердить кабинет. Продолжительные дожди вызвали наводнения в юго-западной Польше, в основном затронув город Ныса в регионе Оpole возле чешской границы. Водные потоки реки Глатцер-Нейсе, притока Одера, затопили отделение неотложной помощи местной больницы, как сообщает агентство новостей PAP. Всего 33 пациента, в том числе дети и беременные женщины, были эвакуированы на лодках.

08:15 Бавария: Ожидаются новые ливни и рост уровней водыСитуация с наводнением в некоторых районах Баварии остается напряженной, с прогнозом новых дождей на предстоящую неделю. Центр управления сообщает, что за ночь не произошло значительных изменений. Однако облегчения пока не предвидится: Служба информации о наводнениях (HND) прогнозирует дальнейший рост уровней воды, в основном вдоль Дуная в Пассау, Вилса в Вилсхофене и Изар в Мюнхене. Улучшение ожидается к среде. До вторника Метеорологическая служба Германии (DWD) прогнозирует непрерывные дожди от Альп до предгорий, с возможным количеством осадков 40-70 литров на квадратный метр, и до 90 литров в отдельных районах.

07:32 Чехия: Облегчения нет – уровни воды продолжают растиВ районах, пострадавших от наводнений и затоплений в Чехии, нет признаков ослабления. По данным агентства CTK, уровень реки Морава достиг Литовель, примерно в 200 километрах к востоку от Праги, и улицы оказались под водой. Местные власти призывают население не мешать работе экстренных служб. "Мы ожидаем дальнейшего роста уровня реки в ближайшие часы", - предупредил мэр в социальных сетях.

07:03 Обрушение дамбы: Сокрушительные наводнения в ПольшеВ Польше растут опасения после обрушения дамбы, так как разрушительные наводнения движутся к региону вокруг Глатцер-Нейсе. Видео демонстрирует силу напора наводнения.

06:40 Наводнения в Европе: Смертельные случаи в Польше и РумынииПольша и Чехия борются с последствиями наводнений столетия, а ситуация в Нижней Австрии ухудшается после сильных дождей. В различных европейских странах погибли люди из-за наводнений: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

06:12 Эвакуации из-за наводнений в ЧехииИсторические штормы привели к катастрофическим наводнениям в городах, таких как Йесеник в горах Хрубый-Есеник и Крнов на польской границе. В Йесенике потребовались срочные спасательные операции на лодках и вертолетах для сотен людей. После отступления наводнения в нескольких местах была угроза оползней.

05:49 Пассажиры заблокированы на круизном корабле на Дунае в Вене

Из-за сильных дождей и значительного наводнения на Дунае пассажиры швейцарского речного круизного корабля в Вене не могут сойти на берег. Примерно 100 пассажиров и 40 членов экипажа на борту "Тургау Престиж" в настоящее время не могут покинуть корабль, привязанный к берегу, как сообщает швейцарский вещатель SRF, ссылаясь на туристическое агентство Thurgau Travel. Пассажиры не могут сойти на берег из-за затопленного трапа, ведущего к пристани. По данным СМИ, другие круизные корабли в Вене также заблокированы. Thurgau Travel заявило, что местные власти решат, смогут ли и когда пассажиры покинуть корабль. Пассажирам сообщили, что они должны оставаться на борту по крайней мере до вторника. "Тургау Престиж" должен был отправиться из Линца в Будапешт и обратно, но сейчас застрял в Вене.

Шторм "Анетт", известный международно как "Борис", принес проливные дожди и наводнения в Польшу, Чехию, Австрию и Румынию. По меньшей мере восемь человек погибли.

Бавария - регион, примыкающий к Чехии, известный своим пивом и живописными пейзажами. Из-за непрекращающихся дождей и растущих уровней воды в Германии власти Баварии объявили предупреждения о наводнениях и ожидают дальнейшего роста уровней воды, в частности вдоль Дуная в Пассау, Вилса в Вилсхофене и Изар в Мюнхене.

Для оказания помощи пострадавшим районам Федеральное агентство технической помощи (THW) Баварии готовится направить дополнительные сотрудники на реки Эльба и Одер, если это будет необходимо. THW уже направило около 140 сотрудников в Баварию и Саксонию, в том числе на обрушенный мост Карола в Дрездене.

Читайте также: