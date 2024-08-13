- Осторожное оптимизм по поводу пожаров в Греции

Огненная катастрофа к северу от Афин держит Грецию на грани

Утром пожарные извлекли тело женщины из сгоревшего фабричного здания, которая не смогла спастись от пламени, сообщают греческие СМИ. Она стала единственной жертвой на данный момент. Множество домов сгорело дотла, и бесчисленное количество животных погибло. Власти пока не дали отбой, продолжаются эвакуации, на этот раз затрагивающие район прибрежного города Неа Макра на востоке от столицы.

Тлеющие очаги разжигают новые пожары

Однако ситуация значительно улучшилась. Сравнение спутниковых снимков от NASA показывает разницу между понедельником и вторником: изначально фронт огня был около 30 километров в длину и до 10 километров в ширину в некоторых местах, но к утру остались только разрозненные пожары. Тем не менее, пожарные сообщают о новых вспыхивающих пожарах. На данный момент задействовано 17 самолетов и 18 вертолетов, а также сотни пожарных, работающих над тушением существующих пожаров и ликвидацией новых.

Основную угрозу представляют так называемые тлеющие очаги, которые могут в любой момент перерасти в новые пожары. Кроме того, ветры, которые ослабли ночью, снова должны усилиться. Именно эти сильные ветры раздули и привели небольшой пожар в огромный фронт огня в воскресенье, который в некоторых местах распространялся так быстро, что люди могли только бежать, бросив свои вещи.

Последнее "зеленое легкое" Афин уничтожено

Широко распространены отключения электроэнергии, сотни деревянных опор линий электропередач сгорели или повалены. Предварительные оценки показывают, что площадь в 100 квадратных километров была уничтожена, в том числе лес, считавшийся последним "зеленым легким" афинского мегаполиса.

В столице качество воздуха в течение последних двух дней было крайне плохим из-за сильного дыма, временами фиксировалось более 100 микрограммов частиц в кубическом метре воздуха. Предельное значение по ЕС составляет 25 микрограммов.

Весь район пожара теперь находится под наблюдением как пожарных, так и полиции. Помощь со стороны международных партнеров также уже началась. После того, как правительство запросило помощь в гражданской защите ЕС, страны, такие как Чехия, Франция, Италия, Сербия, Румыния и Турция, направили пожарные самолеты, вертолеты, пожарные машины и персонал.

Несмотря на улучшение ситуации, пожарные продолжают бороться с новыми вспышками, вызванными тлеющими очагами. Их усилия поддерживают 17 самолетов и 18 вертолетов, задействованные для тушения существующих пожаров и ликвидации новых.

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