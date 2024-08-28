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Федеральные земли ГерманииНовостиУкусы насекомых

Осторожно следите за осками и шершнями.

Нежданные насекомые, такие как пчелы и осы, могут быть нежелательными гостями на вашем столе. несмотря на это, они подлежат значительным мерам предосторожности. В настоящее время Nabu продвигает чрезвычайную бдительность: это связано с повышенной готовностью к укусам.

 and  Ksenia Johnson
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Рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию от 1,5 до 2 метров при подходе к гнездам кавказских...
Рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию от 1,5 до 2 метров при подходе к гнездам кавказских горных ос.

- Осторожно следите за осками и шершнями.

Недавно следует проявлять особую осторожность в отношении ос и шершней. Как заявила Melanie von Orlow, директор NABU Berlin, европейский шершень в настоящее время производит и самцов, и самок, что приводит к повышенной агрессивности и склонности к укусам. Аналогично, немецкие и обычные осы также реагируют на беспокойства.

Перед занятием на свежем воздухе, такими как садоводство, стоит наблюдать за полётом насекомых, советует von Orlow, которая также возглавляет службу NABU Hymenoptera Service Berlin. Эта служба с 2002 года предоставляет помощь и советы по пчёлам, шмелям, осам и шершням. Эти существа относятся к отряду перепончатокрылых.

"Поддерживайте дистанцию 1,5-2 метра"

Европейский шершень, особо охраняемый вид, в этом году процветает, согласно von Orlow. Ранняя и теплая погода в начале года привела к более раннему началу размножения и образованию более крупных гнёзд. Даже незаметные гнёзда требуют соблюдения подходящей дистанции. "Обычно рекомендуется дистанция 1,5-2 метра".

Европейский шершень находится под особым Schutz. Его нельзя ловить, перемещать или убивать без разрешения высшей природоохранной власти. В Берлине служба NABU Hymenoptera Service переместила 75 гнёзд европейского шершня в этом году.

"Отвечайте чувствительно на беспокойство гнёзд"

Немецкие и обычные осы также процветают благодаря тёплой погоде, сказала von Orlow. Они образуют большие популяции, которые могут находиться в земле, компостных кучах или сараях. Гнёзда можно распознать по активной полётной деятельности. "Особенно беспокойство гнёзд вызывает сильную реакцию насекомых и укусы". В таких случаях специалист по дезинсекции может уничтожить гнёзда при наличии законных оснований.

Осы могут оставаться активными до поздней ноября, в то время как гнёзда европейского шершня, скорее всего, покинут к концу октября, согласно NABU. "После гибели всего населения можно запечатать входы в нежелательные места гнездования, чтобы предотвратить образование новых колоний возле старых гнёзд". Не обязательно удалять мёртвые гнёзда.

В городских районах животные получают выгоду от крыш и сараев

С 2020 года служба Hymenoptera Service ведёт учёт каждого консультационного и активного случая, сказала von Orlow. В этом году служба ожидает около 2000 случаев - примерно на треть больше, чем в предыдущие годы. Такие пиковые годы не редкость и часто ограничиваются определёнными регионами. Например, в городских районах насекомые получают выгоду от крыш или сараев как мест гнездования и обильного питания.

Листовка службы Hymenoptera

После пребывания на свежем воздухе важно проверить своё тело на наличие признаков укусов насекомых, как советует von Orlow. Незамеченные укусы ос или шершней могут привести к аллергическим реакциям.

Садоводы должны знать, что укусы насекомых вызываются не только жалящими насекомыми, такими как осы и шершни, но и некоторыми видами муравьёв и пчёл. Важно носить защитную одежду и избегать беспокойства потенциальных мест гнездования.

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