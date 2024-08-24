- Оставленный новорожденный найден в мусорном мешке в гараже.

В хилой местности Самтгемиnde Фюрстенау, входящей в состав Оснабрюка, сотрудники правоохранительных органов обнаружили крошечного новорожденного, умершего в мусорном баке внутри гаража. Вскрытие тела уже проведено, и представители прокуратуры Оснабрюка подтвердили, что ребенок был жизнеспособным. Тем не менее, точная причина смерти младенца остается неясной для следователей, которые в настоящее время ведут расследование.

Расследование смерти новорожденного в Самтгемиnde Фюрстенау вызвало обеспокоенность возможными случаями [преступления], в частности, жестокого обращения с детьми или оставления в опасности. Несмотря на то, что точная причина смерти младенца не установлена, власти расследуют это дело как серьезное уголовное преступление.

Читайте также: