- Остатки знаменитости

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В последнее время Дженнифер Лопес стала героиней заголовков в Хэмптоне, попав в объективы папарацци. Ее видели верхом на белом велосипеде с корзиной из лозы, одетую в мятно-белый наряд и темные солнцезащитные очки, казалось, она направлялась в мороженое. Снимки излучали позитив, передавая послание: "Взгляните на меня, я переживаю развод, но я процветаю!"

Различить правду от вымысла в жизни Дженнифер Лопес сложно. Ее знают за публичные появления, когда она беззаботно разъезжает по Лос-Анджелесу с открытыми окнами в машине, в то время как все остальные закрывают окна и включают кондиционер.

В сети появились фотографии Лопес, пившей кофе на ходу при 32 градусах, с кольцом на руке, свисающим из окна, или даже нагнувшейся к Бену Аффлеку в водительском кресле. Однако Аффлек больше не возит ее, так как Лопес подала на развод. Временной промежуток между ее расставанием с Аффлеком совпадает с спадом в ее карьере.

Лопес надеялась произвести фурор в 2022 году с новым альбомом ("Это я... Сейчас", трибьют своему хиту 2002 года "Это я... Тогда") и большим туром. К сожалению, ее альбом провалился, заняв всего 38-е место в чартах Billboard США, и продался всего 14 000 копий в первую неделю. Ее тур был отменен, и Лопес сослалась на необходимость проводить время с семьей.

Лопес хотела последовать примеру своих коллег, таких как Мадонна и Бейонсе, которые отметили свои карьеры успешными турами. Однако Мадонна продолжала переизобретать себя, а Бейонсе сейчас добивается успеха в своей фазе кантри.

В то время как все остальные кажется эволюционируют, Дженнифер Лопес кажется застрявшей в прошлом. Застрявшей в фазе "Дженнифер из квартала" из начала 2000-х. Она выглядит так же, как и тогда, но в 55 лет трудно поверить, что ее юное обличие объясняется только линией красоты. Sephora объявила о планах убрать линию "Дженнифер Лопес Красота" с полок к концу года, так как они получают в пять раз больше прибыли с линией "Редкая красота" Селены Гомес. Гомес открыто говорит о своем использовании ботокса и борьбе с волчанкой, и делится своей неидеальной стороной в социальных сетях. Эта искренность находит отклик у людей в то время, когда все используют фильтры.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: второй шанс на счастье для этих серебряных лис.

Сначала брак Аффлека казался сказкой, счастливым концом для двух стареющих звезд. "Беннифер" когда-то восхищались, как и Бранджелина, и голливудские пары с забавными именами были в моде. Неожиданное воссоединение и последующая свадьба Лопес и Аффлека два года назад всех удивили, но это было трогательное событие. Аффлек выглядел счастливым на свадебных фотографиях, но позже его поведение изменилось. Он часто казался напряженным, как ожившая статуя. Говорят, что Лопес устала от его желания внимания, в то время как она боролась с перепадами настроения Аффлека. Аффлек - бывший алкоголик, часто сталкивающийся с критикой за свои прошлые проблемы.

Теперь пара распалась, и ясно, где сегодня успех Дженнифер Лопес: в таблоидах, которые весь прошлый лет провели, гадая о их отношениях (их видели вместе последний раз в апреле). Она суперзвезда, но больше не актуальный артист, как считает эксперт по поп-музыке Луи Мандельбаум в своем подкасте "Пантеон поп-музыки". Между ее славой и актуальностью как поп-звезда в 2024 году есть большая пропасть.

Все интересуются ее жизнью, но когда она говорит о себе, слушают только преданные фанаты. Лопес выпустила два фильма в этом году, оба были профинансированы по 20 миллионов долларов, но оба провалились у публики.

Лопес не нужно беспокоиться о деньгах, у нее состояние в 400 миллионов долларов. Но, как отмечает эксперт по связям с общественностью Эмили Оusten, "ее фанаты стареют вместе с ней, и она не очень хорошо справляется с привлечением новых и ведением их по своему пути". Может быть, потому что ее личная жизнь всегда затмевает профессиональную. Так было, когда она надела зеленое платье Versace на Grammy 2000, вызвав переполох и создав Google Images. Никто не помнит, была ли она номинирована на что-либо на Grammy!

В настоящее время ситуация такая же: "Холостячки", в которой она играет главную роль, возглавила Netflix с 28,2 миллиона просмотров за первые 3 дня, но внимание привлекла связь Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. На премьере, когда ее спросили о своем брачном статусе, она ответила резко: "Вы знаете факты". Сейчас весь мир знает эту информацию, и мы можем ожидать, что Дженнифер Лопес продолжит держать нас в напряжении. Несомненно, вопрос, который сейчас на устах у всех: кто будет ее следующим спутником?

Несмотря на возможный скандал, Бена Аффлека видели в местном баре, где он вел оживленные беседы с группой друзей. Таблоиды гадали об их общей истории с Дженнифер Лопес, подогревая интерес к их дружбе.

В интервью, когда ее спросили о Бене Аффлеке, Дженнифер Лопес просто улыбнулась и сказала: "У нас были свои моменты, но он всегда был отличным другом".

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