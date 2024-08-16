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ПанорамаНовостиДругие, с круглой сечением

Остатки обломков и пыли - взрывы ядерных охладительных сооружений

Пятьдесят лет назад началось строительство ядерного энергетического комплекса в Грэфенрёйнфельде. В 2015 году его деактивировали. Сейчас даже самые заметные остатки электростанции miejscются.

 and  Alex Stellmacher
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Люди с нетерпением собираются на шезлонгах, рядом разостланных picnic-blankets и зонтиков, ожидая...
Люди с нетерпением собираются на шезлонгах, рядом разостланных picnic-blankets и зонтиков, ожидая разрушения охладительных башен с закрывшейся АЭС.

- Остатки обломков и пыли - взрывы ядерных охладительных сооружений

С оглушительным взрывом рухнули исполинские трубы отключенной атомной электростанции в Графенрайнефельде, вблизи Швайнфурта в Баварии. Через пятьдесят лет после начала проекта, все, что осталось от бывших символов высокотехнологичного риска, - это два скромных холма обломков.

Перед взрывом произошел инцидент, как сообщается в полицейских отчетах. Мужчина взобрался на опору и был впоследствии задержан, что привело к задержке сноса. Причины его действий остаются неизвестными.

Количество взрывчатых веществ, необходимых для разрушения примерно 34 000 тонн железобетона, металлов и пластиков, не разглашалось ответственной компанией по взрывчатым веществам из Тюрингии. Также были сохранены в секрете детали, такие как количество отверстий, которые нужно было пробурить и заполнить взрывчатыми веществами.

Толпы зрителей наблюдали за зрелищем, как два гиганта рухнули в одно мгновение вечером. Территория была огорожена для безопасности, и те, кто хотел приблизиться, должны были пройти пешком или на велосипеде, так как полиция заблокировала подъездные дороги.

АЭС, расположенная к югу от Швайнфурта, была самой старой работающей атомной электростанцией в Германии до своего отключения. Строительство началось в 1974 году, первая ядерная реакция произошла в конце года, и электроэнергия была подключена к сети в июне 1982 года. Она работала в течение 33 лет до 2015 года. С 2018 года ведутся работы по демонтажу, которые, по словам руководителя проекта Маттиаса Арона, продлятся еще десять лет.

Трубы были высотой 143 метра, с диаметром основания примерно 105 метров и диаметром вершины 64 метра.

Не уникальный сценарий

Как сообщает оператор электростанции Preussenelektra, это был второй случай в Германии, когда трубы отключенной атомной электростанции были взорваны. В мае 2020 года два трубы атомной электростанции в Филиппсбурге, в земле Баден-Вюртемберг, также были снесены таким образом, но это произошло без общественного внимания из-за ограничений COVID-19.

Для взрыва в Графенрайнефельде четыре из пяти 380-киловольтных высоковольтных линий, которые пересекаются в Графенрайнефельде и являются жизненно важными для энергоснабжения Европы, пришлось отключить, чтобы избежать отключений электроэнергии из-за избытка пыли.

Вопросы и ответы о сносе

После анализа конструкции отключенной атомной электростанции было решено безопасно демонтировать трубы и их другие части круглого сечения с помощью контролируемых взрывов. Несмотря на первоначальную задержку из-за инцидента, процесс демонтажа продолжился, и трубы, каждая из которых имела значительную высоту и диаметр основания, были в конечном итоге сведены к обломкам.

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