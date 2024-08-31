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ПанорамаНовостиГермания

Останки затонувшего грузового корабля "Верити" были идентифицированы.

В октябре 2023 года два грузовых судна столкнулись в Северном море, в результате чего пропали четыре моряка. В одном сценарии, есть теперь неу biocomfortables и бескомпромиссное заключение.

 and  Vladimir Milov
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Кран смог спасти ахтерпалубную часть 'Верности' в пятницу
Кран смог спасти ахтерпалубную часть 'Верности' в пятницу

- Останки затонувшего грузового корабля "Верити" были идентифицированы.

Почти через год после столкновения двух грузовых судов в немецком проливе было обнаружено еще одно тело. Об этом подтвердило Боннское управление водными путями и судоходством (УВПС). Тело моряка было найдено в кормовой части затонувшего грузового судна "Верность", которое было поднято в пятницу.

Грузовое судно "Верность" столкнулось с грузовым судном "Полесье" 24 октября 2023 года примерно в 22 километрах юго-западнее острова Хельgolанд и в 31 километре северо-восточнее острова Лангеоог, принадлежащего Восточной Фризии. "Верность", плававшая под флагом Острова Мэн и имевшая длину 91 метр, затонула. Ее рейс был из Бремена в Иммингем в Великобритании.

Трое членов экипажа все еще числятся пропавшими без вести

На борту находилось семь членов экипажа. Трое из них все еще числятся пропавшими без вести. Капитан уже был извлечен погибшим. Два члена экипажа были спасены из воды в момент аварии. Тело последнего члена экипажа было обнаружено в каюте, как сообщило УВПС. Тело было перевезено в Гамбург для дальнейшего расследования в течение дня. "Правовые представители оставшихся семей были незамедлительно проинформированы об обнаружении", - объявила представитель УВПС.

"Полесье" имело на борту 22 члена экипажа и осталось плавучим после аварии, как сообщила ответственная служба по спасению в Цухховене в то время. "Полесье" имело длину 190 метров, что значительно больше, чем "Верность".

Кормовая часть была поднята в пятницу

В пятницу была извлечена 600-тонная кормовая часть, или корма, с глубины около 40 метров с помощью плавучего крана. После извлечения планировался целенаправленный поиск оставшихся четырех членов экипажа. Как сообщило УВПС, для извлечения использовался самый сильный плавучий кран в Европе, Hebo Lift 10, который якобы имеет грузоподъемность до 2200 тонн.

Полное и тщательное извлечение судна предварялось месяцами подготовки, как сообщило ведомство. Сначала из танков судна сливались опасные вещества, затем груз сухогруза - 187 рулонов стальной проволоки - был спасен. Кроме того, вся обломки представляли опасность для судоходства из-за своего расположения.

Нос будет поднят в понедельник

Чтобы поднять обломки с воды с помощью плавучего крана, их подводят на две части. Разделение заняло девять часов. К подводным частям обломков были прикреплены подъемные цепи, и также были установлены насосы внутри обломков, чтобы уменьшить вес во время подъема.

Фронтальная часть судна, нос, весом 580 тонн, будет поднята в понедельник. "Погодные условия благоприятны, поэтому операция проходит по плану", - сообщила представитель УВПС. Затем поиски оставшихся членов экипажа продолжатся. До конца извлечения действует зона безопасности радиусом один морской миль вокруг места аварии. Две части обломков будут буксированы в Нидерланды и утилизированы надлежащим образом.

"Верность" столкнулась с другим судном вблизи немецких вод,specifically southwest of Helgoland's high-sea island and northeast of Langeoog, both located in Germany. After the disaster, only four out of the seven crew members were accounted for, with three still missing.

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