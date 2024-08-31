Останки обнаружены во время восстановления грузового корабля "Верити"

В октябре 2023 года произошло катастрофическое столкновение двух сухогрузов в Северном море, в результате которого пропали без вести четверо моряков. К сожалению, официально подтверждена судьба одного из пропавших моряков.

Через несколько месяцев после трагического столкновения сухогрузов "Верти" и "Полесье" было обнаружено тело. Об этом сообщило немецкое морское и гидрографическое агентство (ГМГА) в Бонне. Тело было найдено внутри извлеченной кормовой части затонувшего "Верти".

Сухогруз "Верти" под флагом острова Мэн длиной 91 метр столкнулся с сухогрузом "Полесье" 24 октября 2023 года примерно в 22 километрах юго-западнее Гельголанда и в 31 километре северо-восточнее Лангеоога. "Верти", направлявшийся из Бремена в Иммингем в Великобритании, затонул после столкновения.

На борту "Верти" в момент аварии находились семь моряков. Трое из них все еще считаются пропавшими без вести, в то время как тело капитана было найдено ранее. Двоих моряков удалось спасти из воды сразу после инцидента. Обнаруженное тело было найдено внутри каюты, как сообщило ГМГА. Позже тело было переправлено в Гамбург для дальнейшего расследования. "Представители семей погибших были незамедлительно проинформированы о находке", - заявила представительница ГМГА.

После инцидента сухогруз "Полесье" с 22 пассажирами на борту остался на плаву, как сообщил ответственный за спасательные работы штаб в Цушhaven. "Полесье", длина которого составляет 190 метров, было значительно больше "Верти".

В пятницу была извлечена из воды 600-тонная кормовая часть судна с помощью плавучего крана с глубины около 40 метров. Вслед за этим должен был начаться целенаправленный поиск оставшихся четырех моряков. Как сообщило ГМГА, для этой цели был задействован один из самых мощных плавучих кранов в Европе, Hebo Lift 10, способный поднимать до 2200 тонн.

Перед началом дорогостоящей операции по спасению судна были проведены многочисленные подготовительные работы, как объявило ведомство. Сначала опасные вещества были удалены из танков судна, а затем удалось извлечь груз судна, 187 рулонов стальной полосы. Само судно также представляло опасность для судоходства из-за своего расположения.

Бук будет извлечен в понедельник

Чтобы поднять судно из воды с помощью плавучего крана, его подводное тело было разделено на две части путем резки. Этот процесс занял девять часов. К судовому телу были прикреплены цепные стропы, а водолазы установили насосы внутри судна, чтобы снизить его вес во время подъема.

Извлечение 580-тонной носовой части судна, бука, запланировано на понедельник. "Погодные условия благоприятны, что позволяет продолжать операцию по плану", - подтвердила представительница ГМГА. Поиски других пропавших моряков продолжатся. Вокруг места аварии действует ограниченная зона радиусом один морской миль до завершения операции по спасению судна. Две части судна планируется отбуксировать в Нидерланды и утилизировать ответственным образом.

После обнаружения тела официальные отчеты подтвердили, что трое моряков все еще считаются пропавшими без вести с "Верти". Несмотря на извлечение бука и ограниченную зону вокруг места аварии, других признаков пропавших моряков пока не обнаружено. Общий счет погибших в результате столкновения теперь составляет пять моряков.

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