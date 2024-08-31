- Останки найдены после извлечения затонувшего грузового судна

Почти через год после крушения двух грузовых судов в немецком заливе всплыло еще одно тело. Об этом сообщило Водное и судоходное управление в Бонне. Судно "Верность" перевозило семь членов экипажа и затонуло в октябре; трое из них все еще числятся пропавшими без вести.

Водное и судоходное управление координирует активные усилия по извлечению оставшихся обломков и возможных тел затонувшего "Верности". Несмотря на прошедшие почти двенадцать месяцев, остается надежда на извлечение троих пропавших членов экипажа.

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