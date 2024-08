- Останки человеческого тела обнаружены в Дуйсбурге: подозреваемый задержан

За выходные был задержан 26-летний индивидуум после обнаружения человеческих останков в жилом районе Дуйсбурга. Об этом было объявлено поздно вечером в субботу. Preliminary reports suggest the deceased was a 57-year-old male. Аутопсия подтвердила, что он стал жертвой жестокого нападения. Сначала точный возраст останков оставался неопределенным.

Сообщается, что прохожий заметил пластиковый пакет с фрагментами человеческого черепа в районе Обермаркслох в субботу и связался с властями. В ходе расследования authorities discovered the rest of the body in a nearby residence.

Подозреваемый был задержан позже в тот же день, как сообщается в полицейских отчетах. Он был допрошен перед следователем и заключен под стражу. Он обвиняется в убийстве 57-летнего мужчины. Полиция Дуйсбурга и прокуратура района в настоящее время расследуют обстоятельства дела.

Место проживания подозреваемого находилось в том же жилом районе, где были обнаружены человеческие останки. В ходе расследования authorities sought to determine, если подозреваемый имел какую-либо связь с местом жительства жертвы.

