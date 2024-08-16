- Остаются вместе и счастливы

Дакота Джонсон (34) и Крис Мартин (47) не расстаются, несмотря на слухи. Источник, близкий к Джонсон, сразу же опроверг слухи, появившиеся 16 августа, в статье, опубликованной в People.

Ранее ходили слухи, что знаменитая пара расходится. Только Daily Mail объявило, ссылаясь на анонимный источник, что пара отдалилась друг от друга, отменила якобы помолвку и признала, что их семилетние отношения исчерпали себя. Однако это было быстро опровергнуто. Джонсон и Мартин якобы "счастливы вместе", согласно официальным заявлениям.

Джонсон поддержала Мартина на фестивале Гластонбери

Пара держала свою романтику в секрете, редко появляясь вместе на публике. Их последнее появление было на фестивале Гластонбери в Великобритании в конце июня, где Мартин выступил в качестве основного акта, а Джонсон его поддерживала. В феврале их видели гуляющими рука об руку на пляжном отдыхе в Мексике.

Джонсон и Мартин были замечены на свидании в 2017 году, вскоре после того, как развод Мартина с бывшей женой Гвинет Пэлтроу (51) был оформлен. Они были женаты с 2003 по 2016 год и воспитывают двоих детей.

Говорили об помолвке между Джонсон и Мартином с марта. Как сообщает источник из People, они помолвлены уже давно, но не спешат идти под венец.

Несмотря на недавние слухи о расставании, опровержение от источника, близкого к Дакоте Джонсон, положило конец слухам. Несмотря на опровержение, пара продолжает держать свою relationship в секрете, редко появляясь вместе на публике.

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