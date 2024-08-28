- Основные моменты 81-й части

Ранее Венецианский кинофестиваль был в тени актерских забастовок в США, что держало американских знаменитостей подальше от Лидо. Однако Голливуд возвращается на 81-е мероприятие этого года, которое пройдет с 28 августа по 7 сентября. Ожидаемые фильмы, такие как "Джокер: Фоли а̀ Деву" с участием лауреата "Оскара" Хоакина Феникса (49) и Леди Гаги (38), и "Бетлджуик Бетлджуик" Тима Бёртона (66), который откроет фестиваль и не участвует в конкурсе, представят свои мировая премьера в Венеции.

Соревновательные моменты в Венеции

Многие признанные режиссеры борются за главный приз фестиваля, Золотого Льва. Лука Гуаданьино (53), режиссер "Зови меня своим именем", представляет свой последний фильм "Квир". Дэниел Крейг (56), сыгравший Джеймса Бонда, звездит в экранизации романа Уильяма С. Берроуза.

Педро Альмодовар (74), опытный режиссер, представляет "Комнату напротив" на Лидо, в главных ролях Джулия Мур (63) и Тильда Суинтон (63). Это первый англоязычный проект Альмодовара. "Мария" Пабло Лarraи́n (48) показывает Анджелину Джоли (49) в роли оперной певицы Марии Каллас (1923-1977). "Девочка" режиссера Халины Рейн (48) с Николь Кидман (57) в эротической драме.

Внеконкурсные показы

Не менее примечательны фильмы, показанные вне конкурса. С 2008 года это будет первый совместный релиз суперзвезд Джорджа Клуни (63) и Брэда Питта (60) в криминальной комедии "Волки", режиссером которой является Джонатан Уоттс (43). Китти Кентер (69) представляет вторую часть своего запланированного сериала "Горизонт". Заядлые киноманы также могут заинтересоваться "Сломленной яростью" Такеши Китано (77) и "Нашествие младенцев" режиссера "Весны, разломленной" Хармони Корни (51).

Немецкий документальный фильм "Рифеншталь"

Немецкий фильм "Рифеншталь" Андреса Вейеля (64) доступен вне конкурса. Этот документальный фильм исследует неоднозначного и крайне влиятельного режиссера Лени Рифеншталь (1902-2003). Сандра Майшбергер (58) является одним из продюсеров.

На Венецианском кинофестивале также представлены несколько сериалов. Мини-сериал "Семьи, как наши" режиссера Томаса Винтерберга ("Идиоты", 55) рассказывает о семьях, вынужденных бежать из-за климатического кризиса и разлучаться. Триллер-сериал "Отказ" Альфонсо Куарона (62) о журналисте, чьи темные секреты вот-вот будут раскрыты, с участием Кэтрин Бланшетт (55) и Кивана Клайна (76).

Жюри и почетные Львы

Председателем жюри в этом году является французская кинозвезда Изабель Юппер (71), а также немецкий режиссер Юлия фон Хайнц ("И завтра весь мир", 48), американский Джеймс Грей ("Ад астра", 55) и 75-летняя Агнешка Холланд ("Секретный сад").

Легендарная актриса Сигурни Уивер (74) и ветеран режисcер Питер Уир ("Шоу Трумана", 80) получают почетные Золотые Львы за свои достижения в кино.

Мировые премьеры фильмов "Джокер: Фоли а̀ Деву" и "Бетлджуик Бетлджуик" с участием Хоакина Феникса и Леди Гаги соответственно пройдут на Венецианском кинофестивале. Во время фестиваля фильм Педро Альмодовара "Комната напротив" представит звезд Джулианну Мур и Тильду Суинтон в главных ролях.

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