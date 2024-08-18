Основное финансовое учреждение Ливии планирует закрыться.

В Ливии разгорается борьба за власть между двумя враждующими администрациями, в которой Центральный банк играет ключевую роль в поддержании мира. Он управляет критически важными задачами, такими как управление доходами от экспорта нефти. Временное закрытие банка вызывает беспокойство.

Центральный банк Ливии временно приостановил свою деятельность после похищения сотрудника. Как сообщается, директора ИТ-отдела банка похитили неизвестные лица, что привело к приостановке работы. Другие сотрудники также якобы получали угрозы. До тех пор, пока их главного ИТ-специалиста не освободят в безопасности, банк не возобновит свою деятельность во всех отделах. Это также влияет на финансовый центр для транзакций от нефтяного бизнеса страны.

Этот последний поворот событий еще больше усугубляет длившееся годы соперничество между двумя противоборствующими правительствами в стране. В течение многих лет Ливия находится в состоянии борьбы за влияние и ресурсы между двумя могущественными фракциями, одну из которых возглавляет премьер-министр Абдель Хамид Дбаиба на западе, а другую - фельдмаршал Халифа Хафтар и его сыновья на востоке. Обе фракции управляют параллельными правительствами.

Центральный банк получает депозиты от нефтегазового сектора, который вносит около 95% в общий доход страны. Банк несет ответственность за различные задачи, в том числе выплату зарплат, даже в восточных регионах. Он считается главным призом для борющихся групп в Ливии из-за своих колоссальных валютных резервов, оцениваемых в миллиарды долларов, и своей роли как пульсирующего сердца нефтяной экономики Ливии, по словам Вольфрам Лачера, эксперта из Немецкого института международных и безопасностих дел (СВП). Международный валютный фонд оценивает резервы Центрального банка Ливии почти в 90 миллиардов долларов.

Конфликт в Ливии также усугубляется внешними силами, стремящимися к влиянию в нефтеносном государстве. Хафтара в основном поддерживает Россия, в то время как правительство Дбаибы имеет поддержку Турции. Турция сыграла значительную роль в предотвращении наступления самопровозглашенной Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара на Триполи в 2020 году. С тех пор страна фактически разделена, и о серьезных конфликтах не сообщалось с лета 2020 года. Однако недавние индикаторы свидетельствуют о наращивании оружия, вызывая опасения по поводу возможности новой фазы интенсивных боев.

Временное закрытие Центрального банка существенно влияет на нефтяную экономику Ливии, так как он обрабатывает большинство доходов страны. Продолжающаяся борьба за власть между двумя фракциями еще больше усложняет ситуацию, так как обе стороны считают банк ценным призом из-за его обширных валютных резервов.

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