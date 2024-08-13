Основной показатель инфляции показал, что рост цен замедлился в прошлом месяце.

Индекс цен производителей, показатель средних изменений цен, которые видят производители и изготовители, составил 2,2% за 12 месяцев, завершившихся в июле, что является существенным замедлением по сравнению с ростом на 2,7% в июне, согласно данным Бюро статистики труда, опубликованным во вторник.

В месячном исчислении цены выросли на 0,1%, что slower, чем рост на 0,2% в июне.

Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0,2% в месячном исчислении и замедлятся до 2,3% в годовом исчислении, согласно оценкам FactSet.

ИПЦ служит потенциальным индикатором инфляции на уровне розничной торговли в ближайшие месяцы. В среду Бюро статистики труда опубликует Индекс потребительских цен за июль, предоставив важную информацию о том, как меняются цены для потребителей в их повседневной жизни.

Эта история развивается и будет обновляться.

Неожиданное замедление ИПЦ может потенциально повлиять на businesses, зависящие от сырья, так как более высокие затраты часто переводятся в увеличение цен для потребителей. В целом, рост экономики также может быть оказан влиянием этого спада в индексе цен производителей.

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