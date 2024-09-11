- Основной маршрут, ведущий в Австрию, временно остановлен на 14 дней.

С 16 сентября начнется строительство на федеральной дороге B23 в Грайнау, районе Гармиш-Партенкирхена, которое приведет к закрытию дороги на две недели. Об этом объявило управление строительства в Вайльхайме в связи со сдвигом B23 к новому южному круговому движению возле Крамертуннеля. Если вы направляетесь к австрийской границе через Гармиш-Партенкирхен, вам придется делать более длинные объезды.

Обходной путь, который будет четко обозначен, пройдет через Фюссен и Штегенау в Альгой, с дополнительными остановками в Оберammerгау. Планируемая продолжительность этого закрытия - до 29 сентября, но возможны задержки из-за погодных условий.

Цель сдвига B23 - облегчить дорожную загруженность в Гармиш-Партенкирхене, где ежедневно проезжает около 16 000 автомобилей.Federal Road B2 также довольно загружена. Ведется работа над проектом обхода через Вантуннель, чтобы решить эту проблему.

Комиссия назначена государственными органами для надзора за проектом сдвига B23, чтобы гарантировать соблюдение правил безопасности и сроков завершения. Чтобы минимизировать неудобства, Комиссия будет тесно сотрудничать с местными предприятиями и органами власти в Грайнау в период закрытия.

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