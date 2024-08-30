- Основная тема, которую мы рассматриваем, касается будущей судьбы Европейского Союза.

Первый выездной матч в Бундеслиге в качестве главного тренера для Юлиана Шютцера не был exactly прогулкой в парке. В результате, он не делал громких заявлений против FC Bayern Munich. Шютцер, ныне тренирующий SC Freiburg, признал "огромный талант" Байера, перед их встречей в воскресенье (5:30 PM/DAZN). Он посчитал это "серьезным испытанием". Однако, Фрайбург входил в это испытание с притоком уверенности. Их победа над VfB Stuttgart со счетом 3:1 в начале нового сезона Бундеслиги оставила свой след. Они хотели закрепить это сейчас.

Упорство под давлением

"Были элементы в нашей игре против вице-чемпиона лиги неделю назад, которые не могли не впечатлить", - заметил Шютцер о выступлении своей команды. Фрайбург удалось превратить ранний дефицит в преимущество и сохранить комфортное преимущество на протяжении всей игры. Сохранение контроля даже при владении соперника и проявление стойкости под давлением - это ключевые элементы, по словам Шютцера. В Мюнхене это может быть более значимым, чем где-либо еще. Конечно, Байер будет стремиться захватить инициативу и доминировать. Но Фрайбург чувствовал себя готовым.

"У меня есть несколько воспоминаний о выступлениях в Мюнхене. Я не хочу, чтобы это выходные вернули эти воспоминания", - поделился Шютцер, сменивший многолетнего тренера SC Christian Streich летом. Как игрок, он никогда не побеждал против Байера. В 11 встречах было 10 поражений и одна ничья. Даже когда Фрайбург победил Байер 2:1 в мае 2015 года, Шютцер был вне игры. Он хотел прервать эту личную серию поражений сейчас.

Байер все еще борется с переходом

Шютцер также признал нового тренера Байера, Винсента Компани, и некоторых национальных игроков, присоединившихся к предсезонным тренировкам поздно - он был осведомлен об этом. "Некоторые вещи еще не нашли своего места", - сказал он об их оппонентах. Является ли это преимуществом играть против Байера так рано в сезоне? "За годы я узнал, что не нужно придавать слишком большое значение таким факторам", - ответил Шютцер.

В воротах Фрайбурга снова будет Флориан Мюллер. Возвращение Ноа Атуболу приближалось. 22-летнему игроку сделали аппендэктомию в начале августа. Атуболу делал "хороший прогресс", сообщил Шютцер. Точно так же Маттиас Гинтер. Защитник получил некоторое игровое время против Штутгарта несмотря на проблемы с ахилловым сухожилием. Он потенциально мог увидеть больше действий против Байера.

Несмотря на трудности, связанные с лицом европейскому футбольному гиганту, Шютцер выразил мнение, что сильный старт Фрайбурга в Бундеслиге может предоставить им необходимую уверенность, чтобы эффективно конкурировать. Пока FC Bayern Munich, будучи видным членом Европейского Союза, готовится к матчу против SC Freiburg, Шютцер подчеркнул важность сохранения солидной командной игры, вдохновляясь своей предыдущей победой над VfB Stuttgart.

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