- Основания для разделения указаны в документах о разводе.

Дженнифер Лопес призналась, что является "наркоманкой любви" и страдает от одержимости ею, как сообщалось в интервью. Музыкальный артист связала себя узами брака четыре раза, и она недавно подала на развод от своего четвертого мужа, кинорежиссера Бена Аффлека, всего несколько дней назад.

Правда о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Документы суда раскрывают причины расставания пары. Они указали "непреодолимые разногласия" как причину, согласно "Page Six". Лопес указала дату раздельного проживания как 26 апреля 2023 года. Документы также показывают, что Лопес не просит алиментов и не просит Аффлека предоставить никакой финансовой помощи. Неясно из документов суда, было ли у пары брачное соглашение, согласно "TMZ".

Лопес также выразила желание отказаться от фамилии Аффлека. Она легально сменила свое имя на Дженнифер Лynn Аффлек после замужества с актером, но продолжает быть известной как Дженнифер Лопес в обществе. "Люди все равно будут называть меня Дженнифер Лопес, но мое легальное имя будет миссис Аффлек, потому что мы принадлежим друг другу", - сказала она "Vogue" в ноябре 2022 года, всего несколько месяцев после их свадьбы. "Мы муж и жена. Я горжусь этим. Я не думаю, что это проблема", - добавила она.

Она хочет отказаться от его фамилии

Лопес объяснила свое решение взять фамилию мужа как "романтичное" и "традиционное" в то время. Недавно ходили слухи о состоянии брака Лопес и Аффлека. В то время как Лопес провела лето на Восточном побережье, в частности, в Хэмптоне, Аффлек в основном находился на Западном побережье в Лос-Анджелесе. Аффлек также не присутствовал на большом дне рождения Лопес в стиле "Бриджертон" в конце июля.

После расставания в 2004 году Лопес и Аффлек возобновили свои отношения более чем через 15 лет и поженились. Однако их брак продлился всего два года.

Источники: "Page Six", "Vogue"

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Несмотря на недавнее заявление о разводе, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес имели Второе действие в своем отношении, поженившись после возобновления своих романтических отношений более чем через 15 лет после своего первоначального расставания. В разгар спекуляций о состоянии их брака Бен Аффлек в основном находился в Лос-Анджелесе, в то время как Дженнифер Лопес провела лето в Хэмптоне, и он не присутствовал на ее большом дне рождения.

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