Осло-находящиеся Tons of Rock представили первые музыкальные акты

Летом 2025 года норвежский рок- и метал-фестиваль Tons of Rock отпразднует свой одиннадцатый юбилей грандиозным праздником. Первые исполнители этого события, запланированного на 25-28 июня, уже объявлены, совпав с началом продаж билетов.

Главными действующими лицами станут американские панк-рокеры Green Day, которые задают тренды с 90-х годов. Они выступят 26 июня и исполнят хиты, такие как "Basket Case" и "American Idiot".

Кроме них, в программе выступят украинская металкор-группа Jinjer с вокалисткой Татьяной Шмайлюк, а также американская дезкор-группа Lorna Shore из Нью-Джерси. Также примут участие шотландский Alestorm и австралийский Kim Dracula. Из норвежской сцены блэк-метала выступят Emperor и Old Man's Child, а также норвежская панк-рок-группа The Good, The Bad & The Zugly. Из Германии выступят Powerwolf, саарбрюккенские представители пауэр-метала, которые в этом году возглавили немецкие чарты альбомом "Wake Up The Wicked", и интернет-сенсация Electric Callboy.

Green Day наконец-то радуют зрителей

Джарель Квале, ответственный за бронирование, рад первым анонсированным группам: "Мы не могли быть более рады объявить этот дикий и грандиозный первый состав исполнителей для Tons of Rock 2025. Green Day были мечтой для нашего зрителя уже много лет".

Tons of Rock вырос в одно из самых популярных мест для поклонников рока и металла в последнее время. Ранее расположенный в городе Хальден на юго-востоке Норвегии, фестиваль переехал в Осло в 2019 году в целях расширения. С тех пор он принимал глобальных звезд, таких как Iron Maiden, Kiss, Guns N' Roses и Metallica. В 2024 году в программе были Judas Priest, Metallica, Tool, ZZ Top, Extreme, Turnstile и Parkway Drive.

Билеты уже в продаже. Для получения более подробной информации о фестивале и его исполнителях посетите официальный сайт. Те, кто хочет почувствовать атмосферу фестиваля, могут посмотреть послефильм этого лета, который уже доступен.

