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Осло-находящиеся Tons of Rock представили первые музыкальные акты

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут

Осло-находящиеся Tons of Rock представили первые музыкальные акты

Летом 2025 года норвежский рок- и метал-фестиваль Tons of Rock отпразднует свой одиннадцатый юбилей грандиозным праздником. Первые исполнители этого события, запланированного на 25-28 июня, уже объявлены, совпав с началом продаж билетов.

Главными действующими лицами станут американские панк-рокеры Green Day, которые задают тренды с 90-х годов. Они выступят 26 июня и исполнят хиты, такие как "Basket Case" и "American Idiot".

Кроме них, в программе выступят украинская металкор-группа Jinjer с вокалисткой Татьяной Шмайлюк, а также американская дезкор-группа Lorna Shore из Нью-Джерси. Также примут участие шотландский Alestorm и австралийский Kim Dracula. Из норвежской сцены блэк-метала выступят Emperor и Old Man's Child, а также норвежская панк-рок-группа The Good, The Bad & The Zugly. Из Германии выступят Powerwolf, саарбрюккенские представители пауэр-метала, которые в этом году возглавили немецкие чарты альбомом "Wake Up The Wicked", и интернет-сенсация Electric Callboy.

Green Day наконец-то радуют зрителей

Джарель Квале, ответственный за бронирование, рад первым анонсированным группам: "Мы не могли быть более рады объявить этот дикий и грандиозный первый состав исполнителей для Tons of Rock 2025. Green Day были мечтой для нашего зрителя уже много лет".

Tons of Rock вырос в одно из самых популярных мест для поклонников рока и металла в последнее время. Ранее расположенный в городе Хальден на юго-востоке Норвегии, фестиваль переехал в Осло в 2019 году в целях расширения. С тех пор он принимал глобальных звезд, таких как Iron Maiden, Kiss, Guns N' Roses и Metallica. В 2024 году в программе были Judas Priest, Metallica, Tool, ZZ Top, Extreme, Turnstile и Parkway Drive.

Билеты уже в продаже. Для получения более подробной информации о фестивале и его исполнителях посетите официальный сайт. Те, кто хочет почувствовать атмосферу фестиваля, могут посмотреть послефильм этого лета, который уже доступен.

Любители музыки могут теперь приобрести билеты на Tons of Rock 2025, где выступление Green Day с такими хитами, как "Basket Case" и "American Idiot", станет одним из главных событий. Разнообразная программа также включает в себя металкор-группу Jinjer, дезкор-группу Lorna Shore и других, обещая захватывающее сочетание жанров.

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